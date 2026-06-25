jueves 25 junio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Jornada de limpieza e higienización en Santiago de Cuba

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Por César Rodríguez Smith/Fotos  José Vladimir Pérez

Ante la presencia del verano, aumentan las lluvias, las temperaturas y con ellas la proliferación de vectores de enfermedades. Con el objetivo de contrarrestar estas condiciones, la Central de Trabajadores de Cuba, convocó a una jornada de higienización y embellecimiento en la provincia Santiago de Cuba.

En el llamado de la CTC se involucraron autoridades del territorio, así como trabajadores de diversas empresas, instituciones y sectores, apoyados por la Empresa de Servicios Comunales, demostrando compromiso y unidad en la realización de obras de impacto social.

Las acciones se desarrollaron en arterias y vías céntricas, donde se podaron y limpiaron las áreas circundantes. También se enfatizó en la recolección de desechos en núcleos poblacionales de alta densidad.

Santiago se prepara para recibir el verano con su mejor rostro, y ante las limitaciones que enmarcan nuestro contexto se impone el ímpetu y la voluntad de los santiagueros.

Destacadas
Pedro Soto Alba merecedor de la Legión de Honor Frank País    
Grupos iraquíes reivindican 23 ataques contra bases estadounidenses
China reiteró su oposición al encarcelamiento de Maduro en EEUU
Reunión de expertos confirma acción neuroprotectora de NeuralCIM
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios