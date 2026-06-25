Jornada de limpieza e higienización en Santiago de Cuba

Por César Rodríguez Smith/Fotos José Vladimir Pérez

Ante la presencia del verano, aumentan las lluvias, las temperaturas y con ellas la proliferación de vectores de enfermedades. Con el objetivo de contrarrestar estas condiciones, la Central de Trabajadores de Cuba, convocó a una jornada de higienización y embellecimiento en la provincia Santiago de Cuba.

En el llamado de la CTC se involucraron autoridades del territorio, así como trabajadores de diversas empresas, instituciones y sectores, apoyados por la Empresa de Servicios Comunales, demostrando compromiso y unidad en la realización de obras de impacto social.

Las acciones se desarrollaron en arterias y vías céntricas, donde se podaron y limpiaron las áreas circundantes. También se enfatizó en la recolección de desechos en núcleos poblacionales de alta densidad.

Santiago se prepara para recibir el verano con su mejor rostro, y ante las limitaciones que enmarcan nuestro contexto se impone el ímpetu y la voluntad de los santiagueros.