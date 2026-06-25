jueves 25 junio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Pedro Soto Alba merecedor de la Legión de Honor Frank País    

Picture of Margarita Piedra Cesar
Margarita Piedra Cesar
Periodista

Hoy se cumplen 68 años de la caída en combate el 26 de julio de 1958 del joven combatiente revolucionario Pedro Soto Alba, quien perdió a vida durante el asalto del cuartel de la tiranía del poblado minero de Moa, ubicado en el norte de la entonces provincia de Oriente.

Al momento de caer Soto Alba había acumulado ya una valiosa trayectoria al servicio de la Revolución cubana, pues fue uno de los jóvenes que por indicaciones de Frank País García viajó a Méjico para incorporarse a la expedición del yate Granma, regresando a Cuba el 2 de diciembre de 1956.

Sobreviviente de la sorpresa de Alegría de Pío, Pedrín, como era llamado, pudo ocultarse hasta que fue incorporado nuevamente a la lucha formando parte del primer refuerzo enviado por Frank País a la Sierra Maestra en apoyo al naciente Ejército Rebelde.

Teniendo la experiencia del entrenamiento como expedicionario del Granma, Soto Alba se convirtió pronto en un destacado combatiente guerrillero participando en los combates de Uvero, Pino del Agua, Estrada Palma y Pilón, dirigidos personalmente por el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Por su valentía y su actitud combativa Pedrín fue escogido para integrar la Columna Seis Frank País, que el 11 de marzo de 1958 fundó el Segundo Frente Oriental bajo las órdenes del Comandante Raúl Castro. En este nuevo escenario Soto Alba participó en numerosos combates dirigiendo alguno de ellos, por lo que fue ascendido al grado de Capitán del Ejército Rebelde.

El 26 de junio de 1958 como parte de la Operación Antiaérea que se desarrolló en el Segundo Frente contra intereses norteamericanos, el Capitán Pedro Soto Alba tomó parte en el ataque al cuartel de la tiranía en el poblado de Moa donde una granada lanzada por el enemigo le arrancó la vida.

En la propia localidad de Moa se celebraron las honras fúnebres del este Capitán con la presencia del Comandante Raúl Castro Ruz, Jefe del Segundo Frente Oriental Frank País García. La población del lugar le rindió también honores al joven revolucionario.

Por sus méritos y servicios prestados a la patria a Pedro Soto Alba se le condecoró con la Legión de Honor Frank País conferida por la jefatura del Segundo Frente, siendo ascendido póstumamente al grado de Comandante.

Destacadas
Pedro Soto Alba merecedor de la Legión de Honor Frank País    
Grupos iraquíes reivindican 23 ataques contra bases estadounidenses
China reiteró su oposición al encarcelamiento de Maduro en EEUU
Reunión de expertos confirma acción neuroprotectora de NeuralCIM
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios