El abrazo que no cesa: Santiago de Cuba, corazón del Caribe (+Fotos)

Con información de Oscar Ignacio Ruano Chávez

La Casa del Caribe, templo de la cultura santiaguera, se convirtió en el escenario de un encuentro que trascendió lo protocolar.

En el importante evento, Beatriz Johnson Urrutia, Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Santiago y Manuel Falcón Hernández, Gobernador, compartieron un espacio de gratitud y respeto con las delegaciones que hicieron posible la 45 edición del Festival del Caribe, la que el mundo conoce como la Fiesta del Fuego.

Entre diálogos y anécdotas, el agradecimiento mutuo se tejía en cada palabra. Los anfitriones agasajaron a quienes, pese a los rigores del bloqueo y las carencias, mantuvieron viva la llama de la caribeñidad.

Pero fue el reconocimiento de los amigos visitantes el que marcó el instante más profundo: un agradecimiento sincero al Partido, al Gobierno, al Ministerio de Cultura y a las instituciones que se hermanaron para que el festival no faltara en el año del Centenario del Natalicio del Comandante Fidel Castro.

Al despedirse, quedó a flor de piel una promesa que no pareció retórica: «Haremos siempre lo posible por volver al festival, por regresar a Santiago y abrazar a su gente hospitalaria».

En esa frase, pronunciada en plural, se sintió el eco de un afecto que no se doblega, que persiste y se renueva —como el fuego— a pesar de las adversidades.