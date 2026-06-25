Tradición de futsal arraiga en jóvenes talentos para la dirección

La tradición del futsal en Santiago de Cuba tiene varias décadas y su arraigo se afianza con la Liga Santiaguera que se celebra en el Ateneo Deportivo «Armando Mestre».

Un joven destaca en su labor como Director Técnico: Alberto Rodríguez Nieto. Desde sus estudios como licenciado en Cultura Física en la facultad de la Universidad de Oriente organizó el llamado TeamCracks que tiene 3 títulos en la Liga y una medalla de plata (2026).

Parecería una labor sencilla pero no lo es, bajo su mando ha tenido a Omar Hechavarría Llopiz líder goleador en varias ediciones del evento nacional y corazón indiscutible de su elenco. Además a Juan Pablo Leyva se le debe la labor de capitán en la temporada de 2026 con metas cumplidas de llegar a la final. Otros nombres de talento sin Bryant Salmón o Christian León, integrantes también del equipo provincial.

Su compañero, el preparador físico Joiler Tissert lo calza en los momentos previos a los eventos y durante las jornadas que regalan al futsal. Así también Rodríguez Nieto siempre está pensando en fichajes y buscando nuevos talentos para su nómina.

Un nuevo objetivo se avecina, participar y ganar la división Sub21 con un equipo competitivo. Nos vemos en el Ateneo.