jueves 25 junio 2026
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Tradición de futsal arraiga en jóvenes talentos para la dirección

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Brita García Alberteris

La tradición del futsal en Santiago de Cuba tiene varias décadas y su arraigo se afianza con la Liga Santiaguera que se celebra en el Ateneo Deportivo «Armando Mestre».

Un joven destaca en su labor como Director Técnico: Alberto Rodríguez Nieto. Desde sus estudios como licenciado en Cultura Física en la facultad de la Universidad de Oriente organizó el llamado TeamCracks que tiene 3 títulos en la Liga y una medalla de plata (2026).

Parecería una labor sencilla pero no lo es, bajo su mando ha tenido a Omar Hechavarría Llopiz líder goleador en varias ediciones del evento nacional y corazón indiscutible de su elenco. Además a Juan Pablo Leyva se le debe la labor de capitán en la temporada de 2026 con metas cumplidas de llegar a la final. Otros nombres de talento sin Bryant Salmón o Christian León, integrantes también del equipo provincial.

Su compañero, el preparador físico Joiler Tissert lo calza en los momentos previos a los eventos y durante las jornadas que regalan al futsal. Así también Rodríguez Nieto siempre está pensando en fichajes y buscando nuevos talentos para su nómina.

Un nuevo objetivo se avecina, participar y ganar la división Sub21 con un equipo competitivo. Nos vemos en el Ateneo.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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