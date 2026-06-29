Experta Yamila González reelecta en Comité por derechos de la Mujer

La experta cubana Yamila González Ferrer resultó reelecta en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Nueva York, esta última semana por aclamación al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), durante la 24ª Reunión de Estados Parte de la Convención homónima, celebrada el 26 de junio en esta ciudad.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, González Ferrer, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, y presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de los Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular, integrará el órgano internacional en el período 2027-2030.

La especialista forma parte del Comité desde 2023 y ha aportado en temas vinculados con la discriminación por estereotipos de género y su enfrentamiento desde el Derecho de Familia, según se informó en el encuentro.

Cuba fue el primer país en firmar y el segundo en ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, lo que evidencia su compromiso con la igualdad de género.

Las políticas aplicadas por el Estado cubano han generado avances en el empoderamiento de mujeres y niñas, reconocidos en la región y a nivel internacional.

El CEDAW, compuesto por 23 expertos independientes, supervisa la aplicación de la Convención, considerada una herramienta que contribuye a mejorar la vida cotidiana de las mujeres en el mundo.

La reelección de González Ferrer se produjo junto a otras candidatas de 11 Estados Partes.