Campesinos de Santiago agasajan a recién nacida con canastilla

La canastilla confeccionada por campesinos y cooperativistas del santiaguero municipio San Luis en saludo al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, fue entregada a la recién nacida Evelin Calzada Rodríguez, como parte de una hermosa tradición de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). ‎

El estímulo fue recibido con emoción por los jóvenes padres de la pequeña, Roxana Rodríguez, ama de casa, y Javier Calzado Ramírez, trabajador por cuenta propia, residentes en la comunidad del Crucero de Majaguabo, en la localidad de Chile, a unos 15 kilómetros de la cabecera municipal.

La presidenta municipal de la ANAP, Sonia Licet Giron Hechavarria, junto a otros miembros del Buró municipal llegaron hasta la vivienda de Roxana y explicaron que esta entrega es resultado de la participación unida de todas las cooperativas del territorio, e incluye una cuna, mosquitero, biberones, pañales, ropa, aseo, y otros útiles para la madre y la niña, todos imprescindibles para la primera etapa de vida de la infante.

Entre lágrimas y sonrisas por tener con salud a su niña, luego de un proceso de enfermedad, agradecieron los jóvenes progenitores el gesto de los campesinos.

La entrega también se inscribe en el programa de acciones a realizar en el año del 65 aniversario de la constitución de la ANAP, y deviene muestra del quehacer e implicación de los anapistas en actividades sociales en las comunidades del territorio.‎

Juan Carlos Rodríguez, abuelo de la pequeña y presidente de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Enrique Fonseca, mostró su enorme satisfacción y la feliz coincidencia de que sea precisamente su nieta beneficiaria de la canastilla que con tanto amor confeccionaron los labriegos del municipio.

Esa es la grandeza de esta organización que siempre aporta no solo alimentos para el pueblo, sino en otras tareas de alto impacto social, dijo.

Hasta su casa ubicada en la comunidad rural del Crucero de Majaguabo llegaron, también, Darina Fuentes Ochoa y Maricelis Montes de Oca, miembros del Buró municipal de la organización campesina, el personal de salud del consultorio del médico de la familia, y otros factores de organizaciones políticas y de masas de la comunidad.