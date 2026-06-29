Arriba a Cuba segundo lote de arroz donado por China

Unas 15 mil toneladas de arroz, correspondientes al segundo lote de unas 60 mil donadas por China al pueblo cubano, arribaron al puerto de Santiago de Cuba.

La embajada de Cuba en China hizo el anuncio en su perfil en la red social Facebook, considerado un gesto que reafirma la hermandad entre ambos Partidos Comunistas y pueblos, así como los sólidos lazos de cooperación y solidaridad que unen a Cuba y China, precisó la comunicación oficial.

Las donaciones de arroz han sido confirmadas por el Ministerio del Comercio Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, como parte de un programa solidario de ayuda destinado a reforzar la seguridad alimentaria de la población cubana.

Estos envíos se han recibido en actos oficiales con presencia de autoridades cubanas y del embajador de China, Hua Xin, quienes han destacado que la entrega constituye una muestra de amistad y cooperación estratégica.

Los donativos se distribuyen gratuitamente a la población y a instituciones sociales, en un contexto económico complejo marcado por limitaciones externas impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.