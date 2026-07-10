viernes 10 julio 2026
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Otorga ICS Premio Nacional de Televisión a Paula Alí

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El Consejo de Dirección del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS) aprobó este jueves la entrega del Premio Nacional de Televisión a Paula Andrea Alí Rivera, actriz con más de seis décadas de trayectoria en la televisión, el teatro y el cine precisó la institución desde su perfil en la red social Facebook.

La propuesta fue presentada por la Dirección General de la Televisión Cubana y ratificada en reunión ordinaria del Consejo, según fuentes oficiales.

Paula Alí, nacida en Pinar del Río en 1938, consolidó su carrera en producciones del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), en el Teatro Nacional y en dramatizados de la Televisión Cubana.

Entre sus principales películas figuran Nada (2001), La lista de espera (2000), El cuerno de la abundancia (2008), Lisanka (2010), Esther en alguna parte (2013), Viva (2015) y El mundo de Nelsito (2023).

En televisión protagonizó telenovelas como Enamorada del mar (1989), Retablo personal (1992), Sin perder la ternura (1992), El año que viene (1993), Las huérfanas de la Obrapía (1999), Salir de noche (2002), Los hijos de Pandora (2022) y Sábados de gloria (2025).

También integró el elenco de series como La otra esquina (2014), Four Seasons in Havana (2016), Promesas (2021) y el programa humorístico Punto G.

A sus 88 años, la actriz constituye referente de profesionalismo y entrega, con un legado que forma parte de la memoria audiovisual del país.

Su reconocimiento oficial reafirma la importancia de su obra en la preservación de la identidad cultural cubana y en la formación de nuevas generaciones de artistas.

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Comentarios
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