Cuatro décadas de luz entre estanterías: la Biblioteca del Tercer Frente celebra su legado vivo (+Fotos)

Del 14 al 19 de abril, la Biblioteca Pública Municipal «Hermanos Díaz Robert» conmemora su 41 aniversario con una jornada que trasciende lo celebratorio para reivindicar el lugar del libro y la memoria en el corazón de la comunidad.

Cuatro décadas y un año contemplan a esta institución del Tercer Frente, que ha sabido sostenerse como un espacio donde la palabra resiste y se multiplica.

Su directora, María de la Cruz Monteagudo, anunció un programa que combina homenaje, literatura e infancia, fiel al espíritu de una biblioteca que nunca se ha resignado a ser solo un depósito de volúmenes.

La apertura tendrá lugar junto a la tarja que honra a los hermanos Díaz en el poblado de Filé.

Allí, un grupo de niños acompañará una jornada de limpieza y embellecimiento, gesto sencillo pero cargado de sentido.

Un conversatorio posterior recordará por qué ciertos nombres no deben desvanecerse del relato común y por qué la historia local merece ser contada una y otra vez ante quienes empiezan a preguntar.

El tributo se extenderá hasta el Mausoleo a los Héroes y Mártires del Tercer Frente Guerrillero, donde se depositarán ofrendas florales ante Onelio y Víctor Díaz Robert.

No se trata de un acto protocolario, sino de una pausa necesaria para reconocer que la cultura también se construye sobre la memoria de quienes abrieron camino.

En la sede de la biblioteca, la habitual «Tarde de la poesía» reunirá a voces del municipio en un ejercicio colectivo de sensibilidad.

Los niños tendrán su propio espacio, porque formar lectores es, en el fondo, formar ciudadanos capaces de asombro y reflexión.

El cierre, previsto para el 19 de abril en el parque infantil del Cruce de los Baños, llevará los libros al aire libre, allí donde la lectura se vuelve juego y la promoción cultural se mezcla con la vida cotidiana.

Esa es, quizás, la mayor victoria de esta biblioteca: haber comprendido que su misión no termina en los anaqueles, sino que comienza cada vez que alguien se acerca buscando una historia, una respuesta o simplemente un lugar donde sentirse parte de algo.

A sus 41 años, la «Hermanos Díaz Robert» insiste en ser puente entre lo impreso y lo digital, entre el pasado que explica y el futuro que interroga.

Y lo hace sin estridencias, con la certeza silenciosa de quien sabe que una comunidad con biblioteca viva es una comunidad que aún tiene mucho por decir.