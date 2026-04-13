martes 14 abril 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cuatro décadas de luz entre estanterías: la Biblioteca del Tercer Frente celebra su legado vivo (+Fotos)

Picture of Javier Labrada García
Javier Labrada García

Del 14 al 19 de abril, la Biblioteca Pública Municipal «Hermanos Díaz Robert» conmemora su 41 aniversario con una jornada que trasciende lo celebratorio para reivindicar el lugar del libro y la memoria en el corazón de la comunidad.

Cuatro décadas y un año contemplan a esta institución del Tercer Frente, que ha sabido sostenerse como un espacio donde la palabra resiste y se multiplica.

Su directora, María de la Cruz Monteagudo, anunció un programa que combina homenaje, literatura e infancia, fiel al espíritu de una biblioteca que nunca se ha resignado a ser solo un depósito de volúmenes.

La apertura tendrá lugar junto a la tarja que honra a los hermanos Díaz en el poblado de Filé.

Allí, un grupo de niños acompañará una jornada de limpieza y embellecimiento, gesto sencillo pero cargado de sentido.

Un conversatorio posterior recordará por qué ciertos nombres no deben desvanecerse del relato común y por qué la historia local merece ser contada una y otra vez ante quienes empiezan a preguntar.

El tributo se extenderá hasta el Mausoleo a los Héroes y Mártires del Tercer Frente Guerrillero, donde se depositarán ofrendas florales ante Onelio y Víctor Díaz Robert.

No se trata de un acto protocolario, sino de una pausa necesaria para reconocer que la cultura también se construye sobre la memoria de quienes abrieron camino.

En la sede de la biblioteca, la habitual «Tarde de la poesía» reunirá a voces del municipio en un ejercicio colectivo de sensibilidad.

Los niños tendrán su propio espacio, porque formar lectores es, en el fondo, formar ciudadanos capaces de asombro y reflexión.

El cierre, previsto para el 19 de abril en el parque infantil del Cruce de los Baños, llevará los libros al aire libre, allí donde la lectura se vuelve juego y la promoción cultural se mezcla con la vida cotidiana.

Esa es, quizás, la mayor victoria de esta biblioteca: haber comprendido que su misión no termina en los anaqueles, sino que comienza cada vez que alguien se acerca buscando una historia, una respuesta o simplemente un lugar donde sentirse parte de algo.

A sus 41 años, la «Hermanos Díaz Robert» insiste en ser puente entre lo impreso y lo digital, entre el pasado que explica y el futuro que interroga.

Y lo hace sin estridencias, con la certeza silenciosa de quien sabe que una comunidad con biblioteca viva es una comunidad que aún tiene mucho por decir.

Destacadas
UNEAC y Cátedra Fidel Castro. Fuentes De Arte, Historia y Compromiso.
Reciben en Cuba a colaboradores heridos en cobarde agresión contra Venezuela
Información del Gobierno Revolucionario
Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios