El Arte une al barrio

Para llevar la cultura y a sus hacedores hasta la comunidad, surgió en San Luis el espacio cultural: La calle de las tradiciones.
Para la más reciente presentación fue escogida el área de residencia del periodista Arturo Oliva Alcolea, distinguido con el sello por los cien años de la radio cubana y del fallecido Luis Leyva, exponente de las máscaras a pie y premio memoria viva de San Luis.
Entre bailes, canciones y décimas, fueron expuestas anécdotas de la vida y obra de ambos sanluiseros.
Los vecinos e invitados pasaron una tarde alegre y diferente donde el buen arte y sus exponentes, los unió.