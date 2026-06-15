La gota que germina vidas: San Luis reconoce a sus donantes de sangre(+Fotos)

No es un héroe de capa, sino de manga arremangada. Es la mujer que dona cada tres meses, el obrero que no falta a su cita con la aguja, la joven que convirtió su venoclisis en un acto de amor sistemático. En San Luis, donar sangre es un ritual de solidaridad que mereció un acto municipal a la altura de su silenciosa grandeza.

Tras una jornada de agasajos en barrios y centros laborales, las máximas autoridades del Partido y el Gobierno —en nombre de todo un pueblo— entregaron estímulos a las áreas de salud más destacadas en el programa de donaciones.

También fueron reconocidos centros y organismos que cultivan la constancia de donar.

Pero el momento más hondo llegó con dos nombres propios: dos sanluiseros que superan las cien donaciones cada uno recibieron la distinción “La gota de sangre”, un título que pesa menos que un brazo extendido, pero vale más que cualquier medalla.

San Luis agradeció así el gesto más humano que transforma vidas: no el que se da desde el exceso, sino el que se entrega desde la propia esencia.

Porque allí donde la sangre es río compartido, la muerte retrocede y la esperanza encuentra su vía.