En San Luis homenaje a donantes de sangre

Reconocer a mujeres y hombres que en San Luis extienden su brazo para donar sangre, fue propósito esencial del acto municipal por el día del donante, luego de una jornada de agasajos en comunidades y centros laborales.

Las principales autoridades del Partido y el Gobierno a nombre de todo el pueblo, entregaron estímulos a las áreas de salud más destacadas en el programa de donaciones de sangre, así como a centros y organismos que tienen donantes que entregan su sangre con sistematicidad. Dos sanluiseros con más de 100 donaciones igualmente fueron reconocidos con la condición “La gota de sangre”.

Un gesto humano que transforma vidas; el de donar sangre, fue estimulado y agradecido por los sanluiseros.