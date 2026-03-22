Finalizó en Santiago de Cuba el 62. Festival de la Trova Pepe Sánchez

En el Parque Céspedes, corazón urbano de Santiago de Cuba, y luego de cuatro días de celebraciones, quedó clausurado con una gala artística, la edición 63 del Festival de la Trova Pepe Sánchez.

A las 18:00 horas comenzó en la plaza santiaguera más importante, el espectáculo que resumió el programa de 2026 del festejo trovadoresco más antiguo del país.

Para la ocasión, la gala dirigida por Eliades Quesada selló el encuentro de trovadores, que este 2026, ajustado a la situación económica y energética que enfrenta la nación, ha tenido la peculiaridad de haber cubierto la agenda del evento, solo con talento santiaguero.

Y una muestra de lo precedente fue el elenco que actuó a partir de las 18:00 horas en el “Céspedes”:

Dúo Voces Latinas, Dúo Las Bayamesas, Felipón, Rubén Lester, Renier Fernández, Ruslan Fernández, Grupo Oyu Oro, y el Septeto Sones de Oriente.

La última jornada del festejo del pasado sábado, incluyó, a las 10:00 a.m. en el Museo Casa Natal de Heredia, el espacio Poesía y Trova, amenizado por el Dúo Las Bayamesas.

Allí celebraron, además, el Día Mundial de la Poesía, y a las 11:00 a.m. cerraron la Jornada Poética Virtual “Versos en el aire” y el espacio único “La poesía también se trova”.

Y en general festejaron el primer aniversario del Gabinete Niágara y los 170 años de Pepe Sánchez.

Completaron el día final del encuentro, en el patio de Artex, el grupo Cumbre; en la Casa de la Trova, primero a las 11:00 a.m. el Dúo Melodías Cubanas, Cuarteto JJ Son, y Lilian Prolong; a las 13:00 horas, en el salón principal de la “Pepe Sánchez, el septeto Perlas del Son y el grupo Cumbre; de nuevo en el patio de Artex, pero a las 17:00 horas actuó “Sol y Son”; en el Tivolí, en la Casa de las Tradiciones, a las 17:00 horas habrá una descargas trovadorescas con Alejandro Almenares y su Grupo; a las 19:00 horas, en la Taberna de los Artistas “El Bohemio”, el septeto Los Guanches, y a esa misma hora, en el Salón de los Grandes, en los altos de la Casa de la Trova, Son Chévere.

La fiesta ahora en 2026 ha tenido dos dedicatorias muy especiales: el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el 170 cumpleaños de Pepe Sánchez, maestro de trovadores y autor del bolero, “Tristezas”.

Como parte del evento teórico “Lino Betancourt”, en la Casa de la Trova, en la calle Heredia, hubo acontecimientos puntuales del encuentro: el Grupo Granma, con un concierto y conversatorio, festejó su primer medio siglo de existencia.

Luego, el Septeto Ecos del Tivolí, el que en Cuba con más denuedo hace la música y los textos de Don Miguel Matamoros, además de las creaciones propias de la agrupación, festejó sus primeros 34 años sobre los escenarios nacionales y extranjeros.

Hubo, también, un homenaje an la memoria de dos cantores, trovadores por excelencia, fallecidos recientemente: Xiomara Vidal e Israel Gutiérez, este último cultor además del tango e integrante del Coro Madrigalista.

FIESTA TROVADORESCA EN CUATRO MUNICIPIOS

Hasta cuatro municipios santiagueros se extendió el festival, territorios estos en los que como en Santiago de Cuba, el talento local se convirtiría en protagonista:

En Contramaestre, Henry Fonseca, Liván Leyva, Juan Carlos Rosario, coro infantil Sueños y Alegría, Alfonso “Pachango” Gutiérrez, Leonel Ramírez Abdiel Arias y Luis Ariel Fernández.

En Palma Soriano, Soneros de Cuba y Son del Cauto; en Segundo Frente, Voces del II Frente y otros talentos, unidos en el homenaje a Eduardo Sosa, en Tumbasiete, y luego en el parque central de Mayarí Arriba, y en San Luis, el grupo Soneros de San Luis y el Septeto Son Dinámico.