Celebran en San Luis 3er aniversario de la Asociación de personas con discapacidad intelectual

Miembros de la Asociación cubana de personas con discapacidad intelectual, (ACPDI), celebraron en San Luis, el 3er Aniversario de la Asociación que durante este tiempo tiene como prioridad, defender la inclusión social d personas con tal discapacidad.

Durante el acto de celebración se entregó el carné de asociados a nuevos miembros.

Clara Batista Riquenes, Presidenta provincial de la (ACPDI), se refirió a resultados de la Asociación en la búsqueda de acompañamiento, crecimiento y pensamiento inclusivos