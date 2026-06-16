martes 16 junio 2026
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Celebran en San Luis 3er aniversario de la Asociación de personas con discapacidad intelectual

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Miembros de la Asociación cubana de personas con discapacidad intelectual, (ACPDI), celebraron en San Luis, el 3er Aniversario de la Asociación que durante este tiempo tiene como prioridad, defender la inclusión social d personas con tal discapacidad.

Durante el acto de celebración se entregó el carné de asociados a nuevos miembros.

Clara Batista Riquenes, Presidenta provincial de la (ACPDI), se refirió a resultados de la Asociación en la búsqueda de acompañamiento,  crecimiento y pensamiento inclusivos

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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