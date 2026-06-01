lunes 01 junio 2026
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Centro de salud mental de San Luis recibe pacientes pacientes en busca de orientación

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Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

El centro de salud mental de San Luis, tiene profesionales para recibir a pacientes en busca de orientación y ayuda.

Por estos días durante la consulta de Psiquiatría para adultos, se acercó al centro el Círculo de Yoga del municipio. En un breve espacio de tiempo hubo juegos de participación entre aplausos y risas que sin dudas dejaron entre los presentes mensajes de optimismo y esperanza combinados con las recomendaciones del personal de salud.  

Según la enfermera Alina Camejo, las lecciones sobre medicina natural y tradicional, también fueron bien recibidas.

El encuentro entre pacientes e integrantes del Club de yoga en el Centro de Salud mental de San Luis, concluyó con la práctica de ejercicios de relajación guiados por la profesora Ysabel Pozo.

Los pacientes, casi todos adultos mayores, agradecieron el momento.

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Comentarios
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