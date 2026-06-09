Díaz-Canel denuncia estrategia de EEUU para desestabilizar a Cuba

Según divulgó la Presidencia de la República, el jefe de Estado afirmó que Washington intenta generar una situación de alta complejidad en el país para contar con un pretexto que permita una eventual intervención armada.

Durante una entrevista concedida al periodista español Andrés Gil, del medio digital elDiario.es, en el Palacio de la Revolución, el mandatario denunció el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Señaló que estas medidas impactan directamente en la vida cotidiana de la población cubana.

Asimismo, sostuvo que las recientes sanciones adoptadas por Washington buscan la asfixia económica y energética del país, en un contexto marcado por dificultades en el abastecimiento de combustibles, afectaciones al sistema eléctrico y limitaciones financieras.

El mandatario consideró que la política aplicada durante la administración de Donald Trump buscó generar descontento interno y desestabilización social como parte de una estrategia para promover cambios políticos en Cuba.

Díaz-Canel afirmó que Washington maneja diversos escenarios, entre ellos la promoción de un estallido social, la imposición de condiciones para controlar sectores de la economía cubana e incluso la posibilidad de una agresión directa contra la nación caribeña.

No obstante, reiteró que Cuba apuesta por el diálogo respetuoso y las relaciones civilizadas entre ambos países, aunque aseguró que la nación caribeña está preparada para defender su soberanía ante cualquier amenaza.

Otro de los temas abordados fue el impacto de las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos sobre empresas extranjeras con intereses en Cuba.

Se refirió, además, a la salida de cadenas hoteleras españolas del mercado cubano y consideró que la Unión Europea y España deben proteger a sus empresas y ciudadanos frente a medidas unilaterales impuestas por terceros países.

También criticó la aplicación de leyes extraterritoriales y defendió el derecho de las naciones a establecer relaciones económicas y comerciales sin presiones externas.

En el intercambio, destacó los esfuerzos del Gobierno cubano para enfrentar la compleja coyuntura económica mediante programas de recuperación productiva, inversiones en energías renovables y el fortalecimiento de sectores estratégicos.

Subrayó, además, la importancia de la cooperación internacional y de los vínculos con países amigos para superar las dificultades derivadas del bloqueo.

Del mismo modo, reconoció los desafíos que enfrenta la sociedad cubana y la necesidad de continuar perfeccionando políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población.

Finalmente, reiteró que la resistencia del pueblo cubano ha sido un factor decisivo para enfrentar más de seis décadas de hostilidad de Estados Unidos, y expresó su confianza en la capacidad de la isla para avanzar en medio de las adversidades.

Igualmente, ratificó el compromiso del Gobierno con la defensa de la independencia nacional, la justicia social y el proyecto revolucionario.

La entrevista tuvo lugar en un contexto de tensiones entre La Habana y Washington, marcado por nuevas sanciones contra dirigentes e instituciones cubanas y por el endurecimiento de las restricciones económicas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba.