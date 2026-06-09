Cuba mantiene vigilancia sismológica tras movimiento telúrico

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano enfoca hoy su atención en las posibles réplicas de un movimiento telúrico de 6,2 grados en la escala de Richter.

El sísmo tuvo su origen en aguas internacionales, en específico en el Golfo de México, considerada una zona asísmica, y no tuvo relación alguna con una falla tectónica, por lo que es considerado una curiosidad.

Enrique Arango, jefe del Servicio Sismológico explicó a la Televisión Cubana que es normal que tras un terremoto de esta magnitud ocurran réplicas, pero el seísmo tuvo su origen muy distante de las redes sismológicas nuestras.

El movimiento telúrico -fue perceptible la víspera a las 14:00 (hora local) , localizado en las coordenadas 23.66 grados de latitud norte y los -84.63 grados de longitud oeste, a una profundidad de 20.0 kilómetros.

Dicho fenómeno –el sexto de su tipo del año en curso- fue ubicado a 100 kilómetros al noroeste de Mantua, provincia de Pinar del Río, y sin ocasionar daños humanos y materiales, el temblor pudo percibirse La Habana, Artemisa, Mayabeque, Matanzas y el municipio especial de la Isla de la Juventud.