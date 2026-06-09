martes 09 junio 2026
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Cuba mantiene vigilancia sismológica tras movimiento telúrico

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Prensa Latina
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La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano enfoca hoy su atención en las posibles réplicas de un movimiento telúrico de 6,2 grados en la escala de Richter.

El sísmo tuvo su origen en aguas internacionales, en específico en el Golfo de México, considerada una zona asísmica, y no tuvo relación alguna con una falla tectónica, por lo que es considerado una curiosidad.

Enrique Arango, jefe del Servicio Sismológico explicó a la Televisión Cubana que es normal que tras un terremoto de esta magnitud ocurran réplicas, pero el seísmo tuvo su origen muy distante de las redes sismológicas nuestras.

El movimiento telúrico -fue perceptible la víspera a las 14:00 (hora local) , localizado en las coordenadas 23.66 grados de latitud norte y los -84.63 grados de longitud oeste, a una profundidad de 20.0 kilómetros.

Dicho fenómeno –el sexto de su tipo del año en curso- fue ubicado a 100 kilómetros al noroeste de Mantua, provincia de Pinar del Río, y sin ocasionar daños humanos y materiales, el temblor pudo percibirse La Habana, Artemisa, Mayabeque, Matanzas y el municipio especial de la Isla de la Juventud.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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