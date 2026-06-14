Díaz-Canel agradece a Colombia y a Gustavo Petro por el envío de ayuda humanitaria a Cuba

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del PCC y presidente cubano, agradeció este sábado a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, y al pueblo de ese país sudamericano por el reciente envío de ayuda humanitaria a la isla.

“Esta solidaridad nos llega en días difíciles, causados por la criminal política de bloqueo del gobierno de Estados Unidos”, expresó en su perfil en X.

Un profundo agradecimiento al Presidente @petrogustavo y al pueblo colombiano por el envío de ayuda al noble pueblo cubano. Esta solidaridad nos llega en días difíciles, causados por la criminal política de bloqueo del gobierno de EE.UU. La hermandad no se puede bloquear.

“La hermandad no se puede bloquear”, afirmó el jefe de Estado en alusión a la llegada este viernes a La Habana de un barco procedente de Colombia con casi 100 toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad.

Según fuentes oficiales, el buque trajo alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos y paneles solares, entre otros donados por el gobierno de Bogotá para la población cubana, y también siete toneladas de mercancías recolectadas por grupos solidarios.