domingo 14 junio 2026
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Recibe Universidad de Oriente Orden «Al Mérito Deportivo» entregado por el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez

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Brita García Alberteris

La Universidad de Oriente con sede en Santiago de Cuba tiene un aporte esencial en el desarrollo deportivo en el Oriente cubano y también fuera de las fronteras de la isla, el galardón fue entregado por Raúl Fornes Valenciano Vicepresidente primero del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.

El acto, efectuado en el lobby de la institución contó con la presencia de Diana Sedal Yanes Rectora de la casa de altos estudios y su consejo de Dirección, además de Omara Durand Elías Presidenta del Comité Paralímpico Cubano.

Las palabras de agradecimiento las ofreció Yamila Portuondo Vicerrectora de Extensión universitaria haciéndose eco de sus resultados en más de 75 años de labor ininterrumpida.

El Decreto Ley 30, del 10 de diciembre de 1979, dispuso la creación de la Orden «Al Mérito Deportivo» que se otorga a ciudadanos cubanos y extranjeros, como reconocimiento a méritos extraordinarios alcanzados en el deporte o una contribución abnegada al desarrollo de la cultura física; así como a técnicos, especialistas, entidades y organizaciones..

La Universidad de Oriente acreditada de Excelencia y Relevante, reconocida a nivel nacional e internacional por sus resultados y pertenencia del claustro, por su contribución a más de 35 años al desarrollo de la cultura física con la formación de profesionales y posgraduada, destacando la formación de Glorias del Deporte y su amplia vinculación en temas de investigación.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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