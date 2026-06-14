Recibe Universidad de Oriente Orden «Al Mérito Deportivo» entregado por el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez

La Universidad de Oriente con sede en Santiago de Cuba tiene un aporte esencial en el desarrollo deportivo en el Oriente cubano y también fuera de las fronteras de la isla, el galardón fue entregado por Raúl Fornes Valenciano Vicepresidente primero del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación.

El acto, efectuado en el lobby de la institución contó con la presencia de Diana Sedal Yanes Rectora de la casa de altos estudios y su consejo de Dirección, además de Omara Durand Elías Presidenta del Comité Paralímpico Cubano.

Las palabras de agradecimiento las ofreció Yamila Portuondo Vicerrectora de Extensión universitaria haciéndose eco de sus resultados en más de 75 años de labor ininterrumpida.

El Decreto Ley 30, del 10 de diciembre de 1979, dispuso la creación de la Orden «Al Mérito Deportivo» que se otorga a ciudadanos cubanos y extranjeros, como reconocimiento a méritos extraordinarios alcanzados en el deporte o una contribución abnegada al desarrollo de la cultura física; así como a técnicos, especialistas, entidades y organizaciones..

La Universidad de Oriente acreditada de Excelencia y Relevante, reconocida a nivel nacional e internacional por sus resultados y pertenencia del claustro, por su contribución a más de 35 años al desarrollo de la cultura física con la formación de profesionales y posgraduada, destacando la formación de Glorias del Deporte y su amplia vinculación en temas de investigación.