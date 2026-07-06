lunes 06 julio 2026
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Priorizan en Holguín salud reproductiva y sexual

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Mediante las consultas de planificación familiar, la dirección general de Salud en la provincia de Holguín prioriza la atención reproductiva y sexual de la mujer, uno de los principales programas en beneficio de las féminas que se desarrollan en Cuba.

Daisy Maritza San José Pérez, especialista en segundo grado de ginecología y obstetricia, explicó a la ACN que estos espacios se encuentran distribuidos en los 14 municipios, específicamente en las 42 áreas de salud con que cuenta el oriental territorio.

Precisó que, como parte de estos programas, un equipo multidisciplinario integrado por un ginecobstetra, un trabajador social y un psicólogo proporciona apoyo, orientaciones sobre el uso de los anticonceptivos y determina los principales riesgos preconcepcionales.

En las consultas se integra la atención al entorno familiar, el estado mental y la salud sexual a través de materiales didácticos sobre el uso de dispositivos intrauterinos, tabletas, implantes subdérmicos y otros métodos, detalló la especialista.

Además, proporciona atención especial a la prevención de las infecciones de transmisión sexual y las complicaciones asociadas a la salud reproductiva, comentó.

Otra de las líneas de trabajo de estas consultas, indicó la especialista, es la modificación de los factores de riesgo mediante la compensación de enfermedades como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, que figuran entre las principales causas de morbilidad durante la gestación.

La funcionaria indicó que esta alternativa brinda la oportunidad de lograr un periodo de embarazo satisfactorio, una vez controlada la condición crónica de base, garantía de salud tanto para la madre como para el niño.

Como parte de la planificación familiar se conciben charlas educativas, distribución de plegables y entrega de anticonceptivos, esenciales en la orientación de sectores vulnerables, como las adolescentes, con el objetivo de prevenir la gestación precoz.

Cuba proporciona estas facilidades a las féminas y las familias de forma gratuita, pese a las difíciles condiciones económicas que atraviesa el país, donde el sector de la salud es uno de los más afectados, lo que constituye una muestra de la voluntad gubernamental de aumentar los índices de natalidad y proteger la vida.

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Comentarios
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