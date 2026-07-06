lunes 06 julio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Dirigentes campesinos coreanos visitaron Embajada de Cuba

Picture of ACN
ACN

Yoon Il-kwon, presidente de la Asociación Nacional de Campesinos de Corea (KPL), junto a Kim Hee-sang, secretario general, y Hwang Joong-hwan, director de políticas de la organización, visitaron está última semana la Embajada de Cuba en Seúl para dialogar sobre posibles acciones de intercambio con la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

Según precisó la embajada de Cuba en la nación asiática desde su perfil en la red social Facebook, durante el encuentro, los dirigentes coreanos manifestaron su denuncia al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Claudio Monzón Baeza, embajador cubano, agradeció la solidaridad expresada, destacando la participación de la KPL en campañas internacionales destinadas a aliviar las dificultades que enfrentan los agricultores de la Isla.

Los visitantes ratificaron su compromiso como miembros de La Vía Campesina, movimiento internacional que agrupa organizaciones campesinas y de trabajadores rurales, y subrayaron la importancia de fortalecer la cooperación con la ANAP.

La reunión permitió identificar áreas de trabajo conjunto en defensa de los derechos de los agricultores y en apoyo a la soberanía alimentaria, según fuentes diplomáticas.

Destacadas
Festival de la Rumba reafirma tradición afrocaribeña en Santiago
Ciego de Ávila despide con honores al campeón olímpico Dany Miranda
Expone Díaz-Canel a congresistas de EE.UU. daños de bloqueo en Cuba
Líderes budistas de Sri Lanka bendicen al pueblo cubano
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios