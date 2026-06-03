Destacan en Italia obra del líder revolucionario cubano Raúl Castro

La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) reconoció hoy mediante un comunicado la trayectoria del líder revolucionario cubano, General de Ejército Raúl Castro, quien cumple en esta jornada 95 años de edad

En un mensaje publicado en las redes sociales, la Anaic destaca que “hoy celebramos la vida, la constancia y la incansable dedicación de un hombre que entregó cada día de su vida a la soberanía y la dignidad de su pueblo”, quien “demostró que el verdadero liderazgo no busca protagonismo, sino que se mide por los hechos”.

En el texto se resalta que “desde la Sierra Maestra hasta la dirección del Estado”, Raúl mantuvo siempre una “lealtad inquebrantable a los principios de justicia social”, siempre al lado de su hermano de sangre y de lucha, el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), cargo que ocupó durante casi cincuenta años, desde 1959 hasta febrero de 2008, “fue el artífice de la defensa que permitió a Cuba resistir décadas de bloqueos asfixiantes y agresiones externas, asegurando la supervivencia de la Revolución”, indica el texto.

Tras asumir en ese último año la presidencia de esa nación antillana, que ejerció durante una década, “con claridad y valentía, supo guiar al país a través de las reformas económicas necesarias, sin sacrificar jamás su esencia socialista, la educación pública ni la sanidad universal”, apunta el texto.

“Defender a Raúl hoy significa defender el derecho de un pequeño país a la autodeterminación, a no doblegarse ante gigantes y a elegir su propio destino con la frente en alto”, expresa el documento que finaliza con el agradecimiento a líder revolucionario cubano por su firmeza e infinito amor por su país.

Un editorial publicado en el diario Il Faro di Roma, expresa que “a noventa y cinco años de su nacimiento, el protagonista de la Revolución cubana sigue representando, de hecho, un modelo de liderazgo distante a años luz del individualismo que caracteriza a gran parte de la clase dirigente contemporánea”.

En el texto, firmado por Luciano Vasapollo, Rita Martufi y Salvatore Izzo, integrantes de la secretaría nacional del capítulo italiano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH) se recuerda que Raúl “fue uno de los jóvenes del Moncada, uno de los protagonistas del desembarco del Granma, y el comandante del Segundo Frente Frank País en la Sierra Maestra”.

Fue además “el constructor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y un hombre que garantizó la continuidad y la estabilidad en la isla en los momentos más difíciles de su historia” pero “lo que más llama la atención en su larga trayectoria humana y política es otra característica: la total ausencia de protagonismo personal”.

“Raúl siempre prefirió el trabajo colectivo, la organización, la responsabilidad compartida” e “incluso cuando asumió la presidencia de Cuba, tras la enfermedad de Fidel, evitó cuidadosamente cualquier forma de culto a la personalidad”.

Raúl dedicó enteramente su vida a Cuba, a la Revolución, con ejemplar vocación de servicio, de solidaridad y de fidelidad, de una manera discreta lo que, junto a sus victorias políticas y militares, constituye un valioso mensaje, agrega el editorial publicado en Il Faro di Roma.