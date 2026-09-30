Universidad cubana cierra tres acuerdos deportivos en Asia

Hanoi, 30 sep.- La gira por Vietnam, Laos y Camboya del rector de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo, Silvano Merced, concluyó hoy con la firma de tres acuerdos de cooperación con centros homólogos.

Además de los convenios, durante la visita fuimos recibidos por autoridades gubernamentales de los tres países, resumió para Prensa Latina Merced, al frente de una delegación que también integró la directora de Relaciones Internacionales de la institución, Marveris Sarmiento.

En Camboya nos recibieron el viceprimer ministro y titular de Educación, Juventud y Deportes, Hangchoung Naron, y el director general de Deportes, Ponn Sok, mientras que en Laos lo hizo el vicejefe de Gobierno, ministro de Educación y Deportes, y presidente del Comité Olímpico, Thongsalith Mangnomek.

En Vietnam, donde concluyó su agenda se reunió en Hanoi con Nguyen Danh Hoang Viet, director general de la Administración de Deportes y vicepresidente del Comité Olímpico, también con Nguyen Nam Nhan, director de la Administración de Deportes en Ciudad Ho Chi Minh, el primer punto de su visita.

Se firmaron tres convenios de colaboración con las universidades de Educación Física y Deportes de Ciudad Ho Chi Minh y de Hanoi, y con la Nacional de Laos. En todos los casos la delegación se reunió con los respectivos rectores.

Además, recorrieron otros dos centros de altos estudios en Camboya (Instituto Nacional de Educación Física y Deportes) y el Instituto Nacional de Educación Física y Deportes de Laos.

El rector del Fajardo, como se le conoce en la Isla a la institución, creada hace 53 años, señaló que entre los principales temas de los acuerdos se encuentran la Movilidad académica de estudiantes y profesores de manera mutua para pasantías académicas.

Igualmente, se incluyeron ofertas de programas de posgrado de la Universidad, diseño de ofertas de posgrado conjuntas de doble titulación y la aplicación a proyectos de investigación conjuntos.

Las investigaciones comparadas sobre tecnología, la posibilidad de que profesores cubanos impartan docencia y apoyen en diseños curriculares y las publicaciones científicas conjuntas figuraron entre las materias recogidas en los convenios.

La gira incluyó además encuentros con egresados de la Escuela Internacional de Educación Física y Deportes de Camboya, Laos y Vietnam, e intercambios con las misiones diplomáticas en los tres países.