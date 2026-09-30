Caravana solidaria con Cuba recorrió urbe de Manshera en Pakistán

Islamabad, 30 sep.- Médicos pakistaníes graduados en Cuba, junto a familias cubanas, realizaron una caravana de solidaridad con ese país que recorrió las calles de la ciudad de Manshera, informó hoy Embajada de la isla caribeña aquí.

La Asociación de Médicos Pakistaníes graduados en Cuba (Capítulo Manshera y Abbottabad), organizó la iniciativa como parte de sus actividades para denunciar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a esa nación del Caribe.

Para los miembros de esta entidad, Cuba sigue siendo su segunda patria, por eso el deseo de ratificar la solidaridad, comunicó la sede diplomática a Prensa Latina.

Desde Pakistán, reiteran que Cuba no está sola, asegura el mensaje de la legación diplomática de la Isla.

Luego de participar en una caravana de solidaridad con la nación caribeña, familias cubanas residentes en la ciudad de Manshera compartieron imágenes de amor por su país y de rechazo al bloqueo que castiga a su pueblo.

La ciudad de Mansehra está situada en el noreste de Pakistán, dentro de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, a unos 132 kilómetros de esta capital, y funciona como centro administrativo y comercial de la región conocida como la División de Hazara.