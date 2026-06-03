En San Luis: Corazón rebelde y memoria viva por los 95 años de Raúl Castro Ruz(+Fotos)

En la pequeña celda del hoy museo «29 de Abril» —antigua prisión de un pueblo que no olvida—, un joven de la Generación del Centenario escribió con su reclusión las primeras líneas de una historia más grande que él.

Allí, tras ser capturado en los alrededores de San Luis después del asalto al cuartel Moncada, Raúl Castro Ruz aprendió que la libertad también se incuba entre muros.

Este 3 de junio, el mismo recinto se vistió de pueblo: estudiantes, campesinos y trabajadores se dieron cita no para conmemorar el encierro, sino para celebrar, en un acto de reafirmación revolucionaria, los 95 años del hombre que enseñó una lección imborrable: la unidad del pueblo es la mayor fortaleza de la Revolución.

Entre canciones que atraviesan generaciones, danzas que desafían al olvido y poesías dichas con voz firme pero temblorosa de emoción, los jóvenes de hoy agradecieron la entrega sin cálculo de quien supo ser, ante todo, soldado y hermano.

No hubo consignas vacías, sino el latido de un pueblo que, al mirar atrás, encuentra en la valentía y la firmeza de Raúl la certeza de que el camino sigue abierto.

Porque en San Luis, un acto sencillo se vuelve eterno: rendir homenaje al que enseñó que la mayor fortaleza no está en las armas, sino en la mano unida del vecino, el estudiante y el campesino.