miércoles 03 junio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

En San Luis: Corazón rebelde y memoria viva por los 95 años de Raúl Castro Ruz(+Fotos)

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

En la pequeña celda del hoy museo «29 de Abril» —antigua prisión de un pueblo que no olvida—, un joven de la Generación del Centenario escribió con su reclusión las primeras líneas de una historia más grande que él.

Allí, tras ser capturado en los alrededores de San Luis después del asalto al cuartel Moncada, Raúl Castro Ruz aprendió que la libertad también se incuba entre muros.

Este 3 de junio, el mismo recinto se vistió de pueblo: estudiantes, campesinos y trabajadores se dieron cita no para conmemorar el encierro, sino para celebrar, en un acto de reafirmación revolucionaria, los 95 años del hombre que enseñó una lección imborrable: la unidad del pueblo es la mayor fortaleza de la Revolución.

Entre canciones que atraviesan generaciones, danzas que desafían al olvido y poesías dichas con voz firme pero temblorosa de emoción, los jóvenes de hoy agradecieron la entrega sin cálculo de quien supo ser, ante todo, soldado y hermano.

No hubo consignas vacías, sino el latido de un pueblo que, al mirar atrás, encuentra en la valentía y la firmeza de Raúl la certeza de que el camino sigue abierto.

Porque en San Luis, un acto sencillo se vuelve eterno: rendir homenaje al que enseñó que la mayor fortaleza no está en las armas, sino en la mano unida del vecino, el estudiante y el campesino.

Destacadas
En San Luis: Corazón rebelde y memoria viva por los 95 años de Raúl Castro Ruz(+Fotos)
Nota informativa de la Fiscalía General de la República
El control de la hipertensión arterial necesita de todos
Inició en Santiago de Cuba Jornada de la Prensa
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios