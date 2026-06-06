Cuba tendrá su Feria del Libro

Autor: Yeilén Delgado Calvo

Porque la cultura también se hace desde el libro, que ayuda a interpretar la realidad; porque el pueblo cubano lo merece; y porque se trata de un evento que, por su naturaleza, inspira a continuar luchando por la paz, la 34 edición de la Feria Internacional del Libro –pospuesta en febrero último– se realizará del 10 al 16 de agosto.

Aunque, como explicó en conferencia de prensa Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, la Feria volverá a su sede habitual de La Cabaña cuando las condiciones lo permitan, esta vez se emplazará en la Estación Cultural de Línea y 18, un lugar más céntrico y rodeado de históricas subsedes como el Centro Fidel Castro Ruz, la Casa del Alba, la Biblioteca Nacional, la Casa de las Américas, la Oficina del Programa Martiano, el Centro Cultural Vicente Revuelta y el Pabellón Cuba.

«Será un esfuerzo extraordinario», dijo Rodríguez Cabrera, quien resaltó la alta responsabilidad que implica coincidir con las celebraciones por el centenario del Comandante en Jefe. Y añadió que es la voluntad del país, pese a estar asediado, mantener su evento cultural más importante, al cual acompañan los escritores, creadores e instituciones, y esperan con ansias los lectores formados, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, por una Revolución que a su triunfo se encontró con un alto porcentaje de analfabetismo.

«Hoy, en muy difíciles condiciones, se están haciendo libros en Cuba, para que la Feria no sea solo de inventarios», señaló el Presidente del Instituto: se prevé que se distribuyan unos cuatro millones de ejemplares, y se realizan más de 3 000 títulos digitales.

Según se conoció, se mantendrán espacios habituales como el Pabellón Infantil, el Salón Profesional del Libro, Cubadigital y el Programa por la Lectura, así como el resto de eventos y premiaciones.

Para garantizar mayor acceso a las propuestas de la Feria, en los fines de semana siguientes esta se extenderá al resto de los municipios habaneros. Con respecto al territorio nacional, del 21 al 23 de agosto será en las otras provincias occidentales; del 28 al 30 en las del centro, y del 4 al 6 de septiembre en el oriente, con el tradicional cierre en Santiago de Cuba.

En la ocasión, el embajador en Cuba de la Federación de Rusia, Victor Koronelli, ratificó que su nación se mantiene como País Invitado de Honor, pese a la posposición debido al bloqueo «injusto y criminal» que mantiene Estados Unidos sobre la Isla.

Comentó que ya arribaron los libros de sus editoriales que estarán disponibles, los cuales quedarán en Cuba de forma gratuita.

Esta edición está dedicada a la escritora Marilyn Bobes, dos veces ganadora del Premio Casa de las Américas; y a José Bell Lara, premio nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas.