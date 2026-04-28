Estadounidenses en La Habana apoyan solidaridad y rechazo al bloqueo

Sindicalistas y activistas estadounidenses de visita en Cuba expresaron hoy en esta capital el rechazo al bloqueo de su gobierno contra la nación caribeña.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, expusieron que visitan La Habana para participar en la Pasantía Sindical Internacional y en las actividades por el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y sobre todo, para conocer más de la isla y aumentar las acciones en favor de Cuba.

Mark Friedman, fundador y uno de los coordinadores del Comité Manos fuera de Cuba, en Los Ángeles, con grupos afiliados en otras ciudades de EEUU, confesó que “lleva a Cuba en la sangre”, no sólo como socialista, sino como activista desde los 17 años de edad en diversos sindicatos como el automotriz, acero y otros.

El también integrante de la Asociación Internacional de Maquinistas Local 1484, recalca la intensión y más importante, ver qué acciones realizar para Defender a Cuba contra el bloqueo al regreso a su país.Menciona iniciativas tales como manifestaciones y protestas, labor educativa en universidades y sindicatos para difundir la verdad sobre la mayor de las Antillas.

En tal sentido, recordó la aprobación por parte de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) en California en representación 2,3 millones de afiliados, de una resolución contra el bloqueo y la inclusión de Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

Asimismo, comentó que en la actual comitiva hay trabajadores de Amazon, del sindicato de estibadores y otros que contribuirán al fuerte apoyo a Cuba que ya aporta más 10 mil dólares cada año. El comité ha enviado contenedores de socorro médico cada 4 meses por un valor de un millón de dólares.

Por otra parte, en cada ocasión que vienen a La Habana traen insumos, por ejemplo, destinados al Hospital Calixto García, centro al que llegarán esta vez el próximo día 30 de abril.

Igualmente, Justin Uribe del Comité Manos fuera de Cuba y segundo vicepresidente de la Federación de Trabajadores Clasificados de Hawthorne, California (HFCE siglas en Inglés), relató que vino para brindar solidaridad a los trabajadores cubanos, a todo el pueblo y pedir el fin del ilegal bloqueo.

El pueblo cubano está necesitado de más solidaridad del pueblo norteamericano. Al regresar las actividades no terminarán, concluirán cuando acabe el bloqueo, aseguró Uribe a su vez enlace de salud y seguridad de un distrito escolar en California.

Hay personas que desconocen la realidad de Cuba, solo saben lo que el gobierno de EEUU dice está haciendo para su seguridad, al ser Cuba una amenaza, pero no es así. Otro mundo existe en Cuba, añadió.

Friedman, uno de los organizadores del viaje, considera la delegación como muy amplia y diversa, formada por 9 sindicatos, líderes y activistas.

Entre los dirigentes y miembros sindicales en Cuba en estos días figuran líderes y lideresas de Teamsters, Amazon Labor Union, Service Employees International Union, International Association of Machinists, International Brotherhood of Electrical Workers, United Union of Roofers and Waterproof Workers, United Domestic Workers (California), Hawthorne Federation of Classified Employees y la American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME).