Sesionó el Pleno del Comité Provincial del Partido

La atención integral a la juventud, las afectaciones del huracán Melissa y la economía, fueron temas analizados por el Pleno Ordinario del Comité Provincial del Partido, en el que la defensa de la Patria también se abordó de manera oportuna.

Encabezados por su Primera Secretaria, Beatriz Johnson Urrutia, los miembros del máximo órgano partidista en la provincia indómita reconocieron los retos que implican los tiempos que corren para las nuevas generaciones, por lo que las redes comunitarias juveniles devienen en una herramienta eficaz para que estas se involucren y protagonicen los procesos en barrios, escuelas y el resto de los espacios en los que se desenvuelven.

Asimismo, se conoció acerca de la marcha de la recuperación de los daños ocasionados por el huracán Melissa, principalmente en el sector de la vivienda -donde han sido rehabilitadas unas 19000-, y lo impostergable que resulta explotar todas las potencialidades para, desde lo local, continuar avanzando, bajo la premisa del control, el chequeo y la evaluación constantes.

El comportamiento de las exportaciones y la sustitución de importaciones fue otro asunto que el Pleno evaluó, asumiendo que es una vía imprescindible para generar ingresos, por un lado, y proveer de insumos al mercado interno sin necesidad de adquirlos en el exterior, por otro.

Igualmente, los miembros del Pleno hicieron precisiones acerca de los movimientos populares que se desarrollan en los barrios, centros de trabajo y otros contextos, entre los que se destaca Mi firma por la Patria.

Ante las amenazas imperialistas, recrudecidas en los últimos meses con tono guerrerista, la defensa de la Patria es prioridad, conducida por el Partido y con la aplicación de la doctrina militar de guerra de todo el pueblo.

En ese sentido, y dada la proximidad del Día Internacional de los Trabajadores, se convocó al pueblo santiaguero a desfilar en las ciudades, pueblos y comunidades, para demostrar la unidad y el compromiso de defender nuestras conquistas.