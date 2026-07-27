Valoran presentación en Italia de libro sobre Fidel contra el fascismo

Como un suceso de gran importancia literaria y política es considerada la reciente presentación en Italia del libro Fidel Castro Ruz-Contra el Fascismo, publicado por la editorial Red Star Press, en homenaje al aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, destaca hoy la Agencia Informativa Latinoamericana, Prensa Latina.

El lanzamiento, efectuado este domingo en Roma, se enmarcó en las actividades por el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016), que se celebrará el próximo 13 de agosto, y contó con la presencia del embajador Jorge Luis Cepero, diputados italianos, académicos y representantes de organizaciones solidarias.

Participaron la diputada Stefanía Ascari y el legislador Darío Carotenuto, del Movimiento Cinco Estrellas, este último mediante intervención telefónica, además del académico Luciano Vasapollo y el editor Giuseppe Sarno.

En su intervención, el embajador cubano agradeció la publicación en idioma italiano de la obra, que compila discursos, reflexiones y denuncias de Fidel contra el fascismo, y subrayó la vigencia de las ideas del Comandante en Jefe frente al peligro de un resurgimiento de ese flagelo en el mundo.

Según el reporte de Prensa Latina, Carotenuto manifestó que Cuba simboliza la resistencia frente a la concentración de riqueza y poder en pocas manos, mientras Ascari condenó el bloqueo económico, comercial y financiero, estadounidense, agravado por el cerco energético, y lo calificó de inaceptable castigo político contra un pueblo.

Vasapollo afirmó que defender a Cuba significa defender el derecho de los pueblos a elegir libremente su destino, sin chantajes económicos ni prácticas imperiales que amenazan la paz y la justicia social.