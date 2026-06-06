sábado 06 junio 2026
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Idalberto Lamothe continuará al frente de las Avispas santiagueras 

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La Dirección Provincial de Deportes de Santiago de Cuba ratificó hoy a Idalberto Lamothe como mánager de las Avispas para la LXV Serie Nacional de Béisbol.

   Lamothe se incorporó la pasada campaña al cuerpo de dirección del equipo santiaguero como coach de banca, asumiendo la dirección de forma interina el 26 de noviembre, tras el cese de Eddy Cajigal por deficiencias en la conducción del juego.

   Licenciado en Cultura Física y con 40 años de experiencia laboral, Lamothe ha fungido como entrenador en seis series nacionales y colaboró profesionalmente en Italia entre 2001 y 2005.

   Entre sus logros destacan tres títulos de Campeón Provincial con Songo La Maya (1989, 1994, 1996), plata en la Liga de Desarrollo con Serranos (1992), oro en Campeonato Nacional Juvenil (1992), plata en Liga de Desarrollo (1995) y bronce en la edición 62 de la Serie Nacional (2023).

   Suma experiencia como coach de tercera base y banca, y ha colaborado con figuras como Frangel Reynaldo, Antonio Pacheco e Higinio Vélez en el colectivo de entrenadores santiaguero.

  Al frente de la preparación del equipo desde el 4 de mayo, Lamothe declaró a la Agencia Cubana de Noticias poseer la experiencia necesaria para la tarea. 

  Las Avispas de Santiago de Cuba aspiran a mejorar el undécimo puesto alcanzado la pasada temporada.

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Comentarios
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