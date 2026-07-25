Reconoce Presidente Díaz-Canel el heroísmo de los trabajadores de la Salud en Cuba

Autor: Leticia Martínez Hernández

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reconoció este viernes el heroísmo de los trabajadores de la Salud en Cuba, uno de los sectores más golpeados por el bloqueo genocida del gobierno de los Estados Unidos contra la Isla.

Durante una visita al hospital docente clínico-quirúrgico Joaquín Albarrán Domínguez, en La Habana, el Jefe de Estado habló del fuerte impacto de las recientes órdenes ejecutivas y del cerco petrolero en los indicadores de salud del país. Muchos de esos datos, sentenció, se traducen en pérdidas de vidas humanas.

En diálogo con directivos y trabajadores del popularmente conocido como Clínico de 26 –que atiende a una población de casi medio millón de habitantes de varios municipios de la capital y que no ha interrumpido sus servicios– el mandatario se refirió al aumento del índice de mortalidad infantil, a las carencias de medicamentos, a los enfermos de cáncer que no pueden recibir el mejor tratamiento, entre ellos más de mil niños. Todo esto, provocado por la política de asfixia económica diseñada por la mayor potencia del mundo.

Díaz-Canel ponderó el gesto heroico: «Nuestros médicos y enfermeras llegan todos los días después de largas noches de apagón, muchas veces a pie por la falta de combustible, a ocupar sus puestos en nuestras instituciones de salud».

Sabemos, subrayó, que eso demanda un esfuerzo adicional, y que no solo se hace el esfuerzo, sino que se logran resultados.

El mandatario fue informado sobre el trabajo de este hospital, donde se encuentra además el Instituto de Nefrología, centro de referencia nacional. Atiende a la población de los municipios de Playa, La Lisa y Marianao, con cobertura en todas las especialidades, excepto neurocirugía y caumatología. La puntera es la atención urológica.

Según explicó su directora, la doctora Mery Leydy Torres Lahera, en medio de condiciones muy complejas en los últimos años, se ha garantizado la atención a los pacientes; se logró recuperar la vitalidad de las funciones de su Cuerpo de Guardia; y se han concluido los trabajos constructivos en obras que estaban detenidas.

Una de ellas, la Sala de Cuidados Coronarios, cerrada por casi una década, fue visitada en esta jornada por el mandatario, quien pudo apreciar el confort, la limpieza y, sobre todo, la profesionalidad de sus especialistas. Como se hizo en esta, igualmente existe un proceso inversionista en varios salones de operaciones y en otras unidades de hospitalización.

Díaz-Canel resaltó cómo, en tiempos tan difíciles, el hospital consigue «nuevos desarrollos, belleza también, orden». Eso dice mucho, agregó, de cómo ustedes se han proyectado, de lo que se han propuesto, del tesón que han tenido por defender la institución.

«Eso merece reconocimiento y respeto de quienes puedan apreciar ese esfuerzo. Sigan guapeando, sigan adelante», los convocó.

En esta visita, que forma parte de sus recorridos habituales por instituciones médicas de La Habana, Díaz-Canel revisó además los pasos que se dan en la transformación digital y en el uso de la inteligencia artificial. Aunque su desarrollo en el Clínico de 26 es todavía incipiente, conoció las proyecciones de trabajo con los registros médicos electrónicos, el servidor de imágenes para interconectar servicios, y la capacitación de su personal.

El mandatario se refirió a la necesidad de entrar de lleno en estos temas, que ayudan a resolver muchos de los problemas de personal y de recursos que tenemos hoy. «Eso les va a abrir unas posibilidades tremendas, sobre todo en lo que tiene que ver con la plantilla», uno de los problemas que presenta el hospital.

Con estas tecnologías, apreció, van a tener más rendimiento y más calidad en el servicio, incluso con una plantilla menor.

El hospital Joaquín Albarrán fue construido en el año 1952, en su primera parte. En junio de 1985 se concluyó su ampliación, y fue inaugurado por el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.