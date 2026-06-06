Irán desmiente acuerdo para transferir uranio enriquecido

Irán desmintió hoy las versiones sobre un supuesto acuerdo con Estados Unidos para transferir parte de sus reservas de uranio enriquecido a un tercer país, en el contexto de las negociaciones entre ambas partes.

La agencia semioficial Fars citó a una fuente cercana al equipo negociador iraní, quien aseguró que las informaciones sobre un eventual traslado de material nuclear enriquecido «no reflejan la realidad» y carecen de fundamento.

Según la fuente, el tema de la transferencia de uranio no forma parte de la agenda actual de las conversaciones y las cuestiones relacionadas con el programa nuclear aún no han sido abordadas en esta etapa del diálogo.

Asimismo, indicó que la prioridad de Teherán es que Washington adopte medidas prácticas y concretas, antes de avanzar hacia otras cuestiones vinculadas al proceso negociador.

Las declaraciones se producen en medio de la crisis derivada del conflicto iniciado el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán, que, según autoridades iraníes, ha causado más de tres mil muertos y una creciente inestabilidad en la región.

Tras el estancamiento de las negociaciones el pasado 11 de abril, Washington impuso un bloqueo a los puertos iraníes, incluidos los ubicados en el estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio energético mundial.

En respuesta, Irán restringió el tránsito marítimo por esa vía y solo admite a las embarcaciones que cuenten con coordinación previa con sus autoridades, una medida que ha incrementado la preocupación internacional sobre la estabilidad del alto el fuego vigente desde el 8 de abril y sus repercusiones en los mercados energéticos y la economía global.