Educadores brasileños entregan donación solidaria a Cuba

La Confederación Nacional de los Trabajadores en Educación (CNTE) de Brasil entregó hoy una donación de 166 mil 50 reales (unos 33 mil dólares) destinada a la adquisición de paneles solares para apoyar al pueblo cubano.

En una carta dirigida al embajador de la isla en Brasil, Víctor Cairo, la organización sindical expresó que esa contribución es una forma de asistencia durante el difícil momento que atraviesa el país caribeño “debido a la inescrupulosa intervención de Estados Unidos en la organización del Estado cubano”.

La CNTE se rige por la autonomía e independencia de los pueblos, a la luz de la Constitución de la República Federativa de Brasil, y siempre ha actuado en defensa de Cuba y su pueblo, expresó la misiva.

De acuerdo con la confederación, el bloqueo, las amenazas de intervención y todas las formas de extorsión promovidas por Estados Unidos durante la Revolución Cubana, y especialmente bajo la administración de Donald Trump, deben ser repudiadas por los pacifistas de todo el mundo.

“Esperamos que esta modesta contribución de los educadores brasileños ayude a mantener algunos servicios esenciales en la isla, como medicamentos, acceso a la electricidad, entre otros”.

¡Todo nuestro apoyo y solidaridad al pueblo cubano!, concluyó la carta, firmada por la presidenta de la organización sindical, Fátima Silva.

En un mensaje publicado en la red social X, el embajador cubano manifestó un profundo agradecimiento por la donación para la compra de paneles solares.

Según resaltó el diplomático, eso ayudará al pueblo cubano cuando sufre el impacto de una guerra multidimensional lanzada por Estados Unidos.

La donación se suma a las numerosas muestras de solidaridad con Cuba expresadas por organizaciones brasileñas y amigos de la isla, en medio del recrudecimiento del bloqueo impuesto por Washington contra la nación antillana hace más de 65 años.

Esta política de asfixia se intensificó desde enero pasado, cuando Trump firmó una orden ejecutiva que declaró a la isla como una supuesta “emergencia nacional” y puso en marcha un cerco energético que mantiene a Cuba sometida a prolongados apagones que afectan todos los ámbitos de la vida económica y social.

La ofensiva también se ha extendido a los sectores financiero, turístico y comercial, reforzada por otra orden ejecutiva del 1 de mayo que amplió el carácter extraterritorial del bloqueo.

Frente a la difícil situación que enfrenta el país caribeño, se han incrementado las muestras de apoyo desde el gigante sudamericano y otras partes del mundo.