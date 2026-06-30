martes 30 junio 2026
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Comienza hoy el II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural

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El II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural, auspiciado por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, se desarrollará desde hoy y hasta el dos de junio próximo en el Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en Trocadero, entre Zulueta y Monserrate, la Habana Vieja.

La primera edición, celebrada en 2023, desplegó un exitoso programa dentro de la Reunión de Ministros de Cultura del Grupo de los 77+ China, que tuvo como sede a la capital de la mayor de las Antillas con la presencia de especialistas de más de veinte países de cuatro continentes.

Tres años después, los desafíos que imponen los modelos de desarrollo predominantes y las consecuencias del cambio climático, así como las potencialidades aún insatisfechas para una mejor apreciación y disfrute de estos bienes y manifestaciones inmateriales por las comunidades y visitantes, siguen estando en las prioridades de gobiernos, comunidades y expertos en políticas culturales.

Participarán investigadores, estudiantes, promotores y gestores culturales, miembros de instituciones públicas y comunidades en general en un intercambio teórico y práctico sobre los temas relativos a la protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural.

Un amplio programa combinará espacios de presentación y discusión con recorridos y talleres; y las temáticas versarán en torno a políticas generales de protección, legislación e instrumentos internacionales de colaboración, desarrollo sostenible, patrimonio cultural y turismo, interpretación del patrimonio cultural, así como inventarios y registros, innovación e investigación.

Asimismo, se abordarán aspectos que vinculan a los museos con la comunidad, buenas prácticas en la museología, museografía, educación patrimonial y estudio de colecciones.

Se desarrollarán también análisis sobre patrimonio mundial y monumentos, su gestión, el cambio climático, riesgos y resiliencia; además del impacto patrimonial y capacidad de carga de los bienes inmuebles, patrimonio arqueológico terrestre y sumergido, y restauración del patrimonio cultural inmueble.

La salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y sus manifestaciones; así como el tráfico ilícito de bienes culturales muebles, su restauración, el patrimonio documental y la memoria histórica, abarcarán otros espacios de diálogo dentro del trascendental Congreso.

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Comentarios
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