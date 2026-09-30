Reparación en Termoeléctrica Guiteras tomará no menos de dos días

La reparación de la avería detectada en el recalentador de alta temperatura (RAT), que progresa hoy en la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, en esta urbe, demandará no menos de 48 horas, aseguró a la Agencia Cubana de Noticias Román Pérez Castañeda, director general del mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba.

Pérez Castañeda informó que actualmente trabajan en el corte y sustitución de las tuberías dañadas en esta área, antesala de los trabajos de soldadura y las habituales pruebas de control (comprobación metalográfica e hidráulica) que preceden al inicio del arranque, el cual podría ocurrir en algún momento del viernes próximo.

Indicó, además, que cuentan con la logística necesaria para reparar los seis defectos localizados en el RAT, así como también con la participación de efectivos de la brigada matancera del distrito de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas y de trabajadores de la Guiteras, quienes, además, realizan otras tareas para consolidar la ansiada estabilidad del bloque.

La CTE Guiteras, punta de lanza en la generación térmica en la nación caribeña, abandonó la red nacional a las 23:05 horas del domingo último, luego de registrar una repentina pérdida de agua en caldera, aunque esta vez no se detectaron daños en el economizador, elemento cardinal que sufrió fallas recurrentes en meses anteriores.

Fundada en 1988 y a la espera de un muy necesario mantenimiento capital, la Termoeléctrica Antonio Guiteras sobresale entre sus homólogas por ubicarse en la zona occidental del país, donde se concentran las mayores cargas, y consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, por solo citar algunas ventajas.