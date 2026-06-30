martes 30 junio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Díaz-Canel celebra aniversario 105 del PCCh y 90 de la Gran MarchaCompartir

Picture of ACN
ACN

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, celebró hoy junto al embajador de la República Popular China en Cuba, Hua Xin, el aniversario 105 de la fundación del Partido Comunista de China (PCCh) y el 90 de la victoria del Ejército Rojo en la Gran Marcha.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano expresó: «Junto al embajador @EmbHuaXin celebramos el aniversario 105 de la fundación del PCCh y el 90 de la victoria del Ejército Rojo en la Gran Marcha. Expresamos admiración y respeto por esa organización que sigue conduciendo al hermano pueblo chino en la construcción del socialismo».

El Partido Comunista de China, fundado el 1 de julio de 1921, ha sido un aliado de Cuba en su lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

En múltiples ocasiones, el gobierno chino ha manifestado su firme respaldo a la Revolución Cubana y su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales contra la Isla.

Destacadas
Díaz-Canel celebra aniversario 105 del PCCh y 90 de la Gran MarchaCompartir
Donde los años se vuelven letras: el taller que siembra poesía en San Luis (+Fotos)
Santiago de Cuba como ciudad creativa en la mirada del Sur Global
El Desembarco de Duaba, la hombrada que encendió la Guerra Necesaria
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios