Musicología cubana presente en congreso internacional

El XVII Congreso de la rama latinoamericana de la International Association for the Study of Popular Music (IASPM-AL), que transcurre desde este lunes en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, cuenta con la participación de expertas del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (CIDMUC) y Casa de las Américas (CA)

Según declaraciones de Gabriela Cano Lobelle, musicóloga del citado centro, este espacio busca reflexionar sobre el papel de las músicas populares, las industrias del entretenimiento y las iniciativas colectivas que apuestan por la dignidad y la justicia en América Latina, en un contexto marcado por tensiones éticas, sociales y políticas en la región.

​ Por la parte cubana, dijo, el encuentro cuenta con una destacada participación de investigadores y musicólogos que han mantenido una estrecha relación con la musicología cubana y espacios como la CA y el CIDMUC.

Para este 30 de septiembre se espera la conferencia «Memoria ancestral y repertorio en el grupo arará Ojún Degara», de la Dra.C María Elena Vinueza, directora de Música de CA; mientras el jueves 1 de octubre, la MS.c Lea Cárdenas Díaz, directora del CIDMUC expondrá «Rutas de identidad en la música de la Cuba actual: sujetos, prácticas y acervos del patrimonio musical en la región centro-occidental».

Cano Lobelle, explicó que este trabajo es fruto de la investigación de un colectivo de especialistas de la institución y forma parte del Proyecto Sectorial de Cultura aprobado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, con el respaldo del Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música.

Este Congreso de la Rama Latinoamericana de la IASPM-AL se ha celebrado con anterioridad dos veces en la capital de la mayor de las Antillas; la primera, en 2006 (VII Congreso), dedicada a la Música popular, escena y cuerpo en América Latina; y luego, en 2016 (XII Congreso) bajo el tema Visiones de América, Sonoridades de América; las dos oportunidades en CA, y sesiones en el CIDMUC y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), añadió la musicóloga.

De ahí que podría decirse que la musicología cubana, en tanto propiciadora de foros como este, constituye un importante interlocutor con los estudios de músicas populares en el resto de la región, detalló Cano Lobelle.