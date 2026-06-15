lunes 15 junio 2026
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Artista cubana Lizt Alfonso recibió premio internacional en México

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La Habana, 15 jun.- La directora, maestra de danza y coreógrafa cubana Lizt Alfonso fue distinguida con el Premio Internacional Gaviota en ceremonia recién efectuada en Ciudad de México, reveló hoy la compañía dirigida por esta singular creadora.

En la base del lauro, una inscripción destaca la brillante trayectoria de la artista que en su Habana natal fundó Lizt Alfonso Dance Cuba hace 35 años y la academia homónima un año después, su carrera como coreógrafa, directora y académica, Embajadora de Buena Voluntad de Unicef.

Además, la resalta como “triunfadora de diversas puestas en escena en diversos países”.

Según el presidente del Instituto Latino de la Música, Daniel Martín, el lauro -perteneciente a la Academia de Premios Latinos- reconoce desde 1995 el compromiso social, el talento, la perseverancia, los resultados y la trayectoria de relevantes personalidades.

Entre sus receptores más notables figura Su Santidad Juan Pablo II y, de Cuba, figuras tan entrañables como el historiador Eusebio Leal y los artistas Edesio Alejandro, Daniel Martín y Carlos Alberto “Tin” Cremata.

Dos mujeres cubanas lo acaban de recibir en 2026, por sus exitosas carreras: la extraordinaria actriz Eslinda Núñez y Lizt Alfonso, quien lo acogió con profunda gratitud por poner en evidencia el impacto de su trabajo, que abraza la danza toda como puente de identidad, esperanza y belleza.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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