Irán y EEUU llegan a un acuerdo para detener la guerra

Teherán, 15 jun.- Estados Unidos e Irán anunciaron hoy la consecución de un acuerdo para el cese inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido el escenario libanés, y la apertura de una nueva etapa de negociaciones encaminada a alcanzar un arreglo definitivo.

De acuerdo con lo difundido por medios de prensa iraníes, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó que ambas partes alcanzaron un acuerdo de paz cuya firma oficial está prevista para el próximo viernes en Suiza, tras varias semanas de gestiones diplomáticas y mediación internacional.

Según el jefe del Gobierno paquistaní, el entendimiento establece un alto el fuego inmediato y permanente en todos los escenarios de confrontación y contempla la celebración de nuevas reuniones entre las partes para avanzar en la implementación de los compromisos asumidos.

Por su parte, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó que concluyó la redacción del memorando de entendimiento relativo a las negociaciones con Washington y aseguró que el acuerdo prevé el fin de las operaciones militares, incluido el frente libanés, así como el levantamiento del bloqueo naval impuesto contra el país persa.

El organismo agradeció la mediación de Pakistán y Qatar, a cuyos esfuerzos atribuyó el avance alcanzado en las conversaciones.

Con anterioridad, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, había anunciado que el texto del memorando estaba finalizado y sería suscrito en Ginebra, donde también se desarrollarán nuevas reuniones entre las delegaciones de ambos países para definir la hoja de ruta de las futuras negociaciones.

El diplomático explicó que las conversaciones para alcanzar un acuerdo integral comenzarían en un plazo de 60 días y señaló que Teherán mantendrá mecanismos de supervisión para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Washington.

Gharibabadi precisó además que los detalles del memorando de entendimiento serán divulgados una vez concluida la firma oficial del documento.

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la conclusión del acuerdo y anunció el levantamiento del bloqueo impuesto a los puertos iraníes, en una medida que podría contribuir a reducir las tensiones regionales y facilitar el proceso de normalización entre ambas naciones.

El anuncio marca uno de los avances diplomáticos más significativos desde el inicio de la confrontación entre Estados Unidos e Irán y abre la posibilidad de una etapa de diálogo destinada a consolidar la estabilidad regional y evitar una nueva escalada del conflicto.