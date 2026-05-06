Voces solidarias desde el Parlamento Europeo en apoyo a Cuba

La Cancillería cubana y la Embajada de Cuba en Bélgica y ante la Unión Europea agradecieron hoy las muestras de solidaridad provenientes del Parlamento Europeo, donde eurodiputados, cubanos residentes y amigos solidarios se pronunciaron contra el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la Isla.

«Solidaridad con #Cuba desde el Parlamento Europeo frente al bloqueo de Estados Unidos. Agradecemos a eurodiputados, cubanos residentes y amigos solidarios por su entrañable apoyo. #CubaNoEstáSola», expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta oficial de X.

Paralelamente, la misión diplomática cubana en Bruselas publicó en la misma red social que «desde el Parlamento Europeo, voces solidarias se alzan en apoyo a #Cuba frente a la agresión y el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

La solidaridad no se puede bloquear. #CubaNoEstáSola». Estos pronunciamientos se suman a una creciente ola de respaldo internacional hacia Cuba, especialmente tras las nuevas medidas coercitivas anunciadas por Washington el pasado 1 de mayo, que incluyen sanciones contra sectores estratégicos de la economía cubana y amenazas militares directas.

En las últimas semanas, diversas organizaciones de solidaridad con Cuba en Europa han redoblado sus acciones de apoyo. Cuatro grandes organizaciones, Cuba Coopération France, el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba en España, la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba y la Asociación Sueco-Cubana de Solidaridad, entregaron al Parlamento Europeo una petición que insta a acciones inmediatas contra el bloqueo estadounidense y su carácter extraterritorial.

La petición solicita mecanismos para proteger a los bancos y empresas europeas de las sanciones secundarias de Washington, recordando que entre 2009 y 2016, entidades bancarias europeas pagaron cerca de 16 mil millones de dólares en multas impuestas por Estados Unidos.

El Partido de la Izquierda Europea, en su VIII Congreso celebrado en Bélgica el pasado mes de abril, aprobó una resolución en defensa de Cuba que exige el levantamiento inmediato del bloqueo y la derogación de todas las medidas que impiden a la Isla comerciar libremente y acceder a recursos energéticos.

Anteriormente, en marzo de este año, más de 100 mil personas participaron en Bruselas en una manifestación histórica convocada por sindicatos belgas, organizaciones solidarias y cubanos residentes, bajo el lema «No permitiremos que la asfixia económica determine el destino de un pueblo digno». Esa movilización formó parte de la campaña internacional #HandsOffCuba, que ha incluido acciones de recaudación de fondos y envíos de ayuda humanitaria.

La solidaridad europea con Cuba ha trascendido las declaraciones políticas. A mediados de marzo, el primer convoy europeo de ayuda solidaria del proyecto «Let Cuba Breathe» arribó a La Habana con cinco toneladas de insumos médicos y equipos de energía renovable, con la participación de cuatro eurodiputados.