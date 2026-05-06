Acoge La Habana quinta edición de Muestra Internacional de Cine Educativo

Del 4 al 9 de mayo la capital cubana acoge la quinta edición de la Muestra Internacional de Cine Educativo (MICE Cuba), un evento de alcance internacional dirigido especialmente a niños, adolescentes, jóvenes, docentes, especialistas de medios y público en general.

Emilio Aybar Toledo, director del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, informó a la Agencia Cubana de Noticias que la institución coordina la cita junto al Ministerio de Educación, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y la asociación cultural AC Jordi el Mussol de València (MICE Internacional).

La edición de 2026 está dedicada al aniversario 65 de los Estudios de Animación del ICAIC, y cuenta además con la colaboración de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, la Biblioteca Nacional, el Teatro Nacional, la Brigada José Martí, las Escuelas de Arte y la embajada de Alemania, entre otras entidades.

Aybar Toledo destacó que cada edición de la muestra ha alcanzado una notable acogida popular, sumando más de un millón de asistentes a sus proyecciones y debates.

Desde el 27 de abril último comenzó el visionado de los materiales realizados por niños, adolescentes y jóvenes, los cuales se dividen en secciones según su procedencia (Cuba, Latinoamérica e Internacional) y niveles escolares.

Se planea proyectar alrededor de un centenar de audiovisuales procedentes de 21 países, con España como nación más representada. El público y alumnado votará por el cortometraje favorito de cada sección, y los ganadores serán premiados en la ceremonia de clausura.

Los materiales se exhibirán en todos los cines del país, largometrajes con finalidad educativa dirigidos a la población infantil y juvenil.

El público habanero podrá disfrutar de 20 filmes, varios de ellos estrenos en Cuba, provenientes de Alemania, España, Rusia, China, Sudáfrica, México, Colombia y la isla.

Como es habitual, la MICE incluirá además talleres impartidos por especialistas nacionales, quienes compartirán sus conocimientos con los más pequeños.