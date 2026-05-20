PNUD apoya a Cuba con sistemas fotovoltaicos en sitios aislados

Un grupo de 550 sistemas basados en fuentes renovables de energía para facilitar el acceso a este recurso a personas de comunidades aisladas ha instalado el proyecto FRE local, que lidera en Cuba el PNUD.

FRE local es uno de los proyectos con que la Unión Europea, el PNUD e instituciones cubanas como la Universidad de Sancti Spíritus, la Unión Eléctrica y los gobiernos territoriales, trabajan por ofrecer acceso a los servicios energéticos mediante fuentes renovables de energía.

También a la promoción de prácticas de eficiencia energética para personas de comunidades vulnerables del país y entornos con potencialidades para el desarrollo local, destaca la organización en su página web.

Para Naciones Unidas, la relación entre “energía limpia, desarrollo socioeconómico y sostenibilidad ambiental es crucial para abordar los problemas a los que se enfrentan las comunidades vulnerables en todo el mundo”, subraya.

Cuba ha afrontado severas dificultades para la satisfacción de la demanda de energía del país en los últimos años, y ha trazado acciones hacia una transformación de su matriz energética que privilegian el uso de tecnologías limpias en nuevos proyectos de inversión, subraya.

El proyecto ha trabajado con metodologías participativas para diagnosticar los modos de apoyar en 21 espacios de intervención, para que mil 180 familias de estas zonas aisladas tengan la oportunidad de hacer de su hogar un lugar donde fundar su modo de vida, en contextos en los cuales las migración interna y externa del país son particularmente notables en zonas rurales donde descansa la producción de alimentos.

El proyecto FRE Local también ha instalado Parques Fotovoltaicos sincronizados al Sistema Electronergético Nacional para generar electricidad a mayor escala. Trabaja además, para culminar la instalación de 95 bombas solares para el acceso al agua y el riego en beneficio de familias y polos productivos.

También ha capacitado a 162 personas como expertas en temáticas de biogás, tecnologías FRE, gestión de proyectos y Planificación energética; además de diseñar e implementar un curso de Técnico Superior en Fuentes Renovables de Energía y Eficiencia Energética.

Estas acciones permiten sustituir 172 toneladas anuales de combustibles fósiles, resaltan.

El PNUD y la Unión Eléctrica, con el apoyo de la Unión Europea, apoyaron, además, la reparación e instalación de Sistemas Fotovoltaicos Autónomos (SFVA), beneficiando a dos mil 827 familias en 13 provincias del país.

Como parte de las acciones para la sostenibilidad de esas inversiones, brigadas técnicas de la Unión Eléctrica de esas 13 provincias fueron capacitadas. De estas, un grupo de ocho fueron además equipadas y capacitadas en el uso de herramientas donadas por el proyecto para el diagnóstico y mantenimiento permanente.

Estas actividades son parte de una línea de cooperación donde el PNUD, la Unión Europea e instituciones nacionales; han impulsado la energía limpia hacia la transformación de la matriz energética como un factor clave para la agenda de desarrollo en sectores como la agricultura, en proyectos como ALASS o BASAL en etapas anteriores. En diálogo con las prioridades nacionales definidas en las proyecciones de desarrollo al 2030.

En otras experiencias, soluciones de alto valor para la toma de decisiones como el Atlas de Bioenergía de Cuba han sido desarrolladas por especialistas de instituciones cubanas con el acompañamiento del PNUD, en alianza con organizaciones donantes como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.