miércoles 20 mayo 2026
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Premia OMS a Cuba por eliminación materno-infantil del VIH y la sífilis

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Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, resaltó en la red social X el reconocimiento otorgado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a Cuba por mantener su validación como país libre de transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis.

   El galardón fue entregado por Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, a Tania Margarita Cruz Hernández, viceministra primera de Salud Pública de Cuba, en representación del país, y ratifica un logro de la nación antillana en materia de salud pública.

   Cuba, que en 2015 se convirtió en el primer país del mundo en alcanzar este hito, continúa demostrando que la cobertura universal de salud, el compromiso político y la atención primaria son pilares para proteger a las embarazadas y sus hijos, acotó el mandatario cubano.

   Con este resultado, el país se mantiene en el grupo de una veintena de naciones y territorios que garantizan la eliminación de estas enfermedades en recién nacidos, fruto de décadas de trabajo de profesionales de la salud, pese al cerco económico impuesto, precisó.

   “Siempre me pregunto cuánto más podríamos hacer por nuestro pueblo y por el mundo, sin el dogal del Bloqueo Genocida sobre el cuello”, señaló Díaz-Canel en su mensaje en X.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
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