Jornada Nacional de Apoyo a Cuba en Italia contra agresión de EEUU

Decenas de organizaciones políticas, sociales, sindicales y estudiantiles de Italia, desarrollan hoy una Jornada Nacional de Apoyo a Cuba, que enfrenta presiones económicas y la amenaza de una agresión militar de Estados Unidos.

La amplia movilización, que se extiende por las 20 regiones de este país europeo, impulsada por la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic), la Red de los Comunistas y otras muchas agrupaciones, incluye manifestaciones en cientos de ciudades, entre ellas Roma, donde se realizará una marcha hasta la Embajada norteamericana.

Un comunicado divulgado por los organizadores del evento apunta que entre las protestas contra las criminales acciones del gobierno estadounidense y en respaldo al pueblo de la isla también se destacan las que tienen lugar este 28 de mayo en importantes urbes como Milán, Turín, Génova, Nápoles, Florencia, Catanzaro, Pisa, Bérgamo y Bolonia.

“Lo que antes era una amenaza constante se está convirtiendo en el riesgo concreto de agresión militar”, ante lo cual se convoca a esta jornada nacional solidaria, bajo la consigna “Con Cuba por la Paz”, indica este llamado divulgado en el sitio digital del diario Contropiano y otros medios informativos locales.

Se trata de la segunda demostración de este tipo que se realiza en Italia en las últimas semanas, tras la efectuada el pasado 11 de abril en esta capital, la cual reunió a más de 10 mil manifestantes, quienes partieron del Coliseo y recorrieron las avenidas San Gregorio, Aventino, y de la Piramide Cestia, hasta la Plaza Ostiense.

“La llegada al Caribe del portaaviones de propulsión nuclear Nimitz y la acusación contra Raúl Castro, héroe de la Revolución, que en muchos sentidos recuerda la maraña de mentiras construida para justificar el secuestro de Nicolás Maduro, presagian otra operación militar estadounidense”, añade el texto.

Por otra parte, se señala que “el endurecimiento del bloqueo y las sanciones impuestas por Washington, constituyen un verdadero castigo colectivo contra el pueblo cubano, cuyo único delito es defender su soberanía y la senda social y política que ha elegido durante décadas”.

Los promotores de la movilización afirman que el bloqueo económico, comercial y financiero, recrudecido por la actual administración del presidente Donald Trump, quien amenaza incluso con atacar a esa nación, constituye “un verdadero crimen contra quienes solo buscan la paz y la autodeterminación”.

“No podemos permanecer impasibles mientras Estados Unidos, mediante crímenes de lesa humanidad declarados y reivindicados, intensifica aún más sus acciones contra quienes se niegan a someterse a los dictados imperialistas”, agrega el documento.