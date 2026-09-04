Cuidar también es conocer

Hablar de salud sexual es hablar de bienestar, respeto, responsabilidad, información y dignidad. El 4 de septiembre constituye una oportunidad para recordar que la salud sexual forma parte de la salud integral y que las personas necesitan información confiable para tomar decisiones responsables a lo largo de sus vidas.

La Organización Mundial de la Salud reconoce la importancia de la salud sexual para el bienestar físico, emocional, mental y social.

Esto significa que el tema no puede reducirse únicamente a la prevención de enfermedades. También comprende la posibilidad de vivir la sexualidad de manera informada, segura, responsable y respetuosa.

La educación cumple un papel fundamental. Conocer el propio cuerpo, comprender los cambios que ocurren durante las diferentes etapas de la vida, saber identificar situaciones de riesgo y contar con información adecuada permite tomar mejores decisiones. La educación sexual integral también contribuye a combatir mitos, prejuicios y desinformación.

El consentimiento ocupa un lugar esencial. Toda relación debe basarse en el respeto mutuo y en la libertad de las personas para decidir.

La comunicación, la confianza y la ausencia de presiones son elementos fundamentales para establecer relaciones saludables.

La prevención también es importante. La información sobre infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, pruebas médicas y atención profesional permite reducir riesgos y proteger la salud. Consultar fuentes sanitarias confiables y acudir a profesionales cuando existen dudas debe formar parte de una cultura de cuidado.

Hablar de sexualidad con responsabilidad no significa eliminar la intimidad del ámbito personal, sino garantizar que las personas tengan herramientas para protegerse y respetarse. También implica combatir la discriminación y promover relaciones basadas en dignidad.

El Día Mundial de la Salud Sexual invita, por tanto, a sustituir los silencios dañinos por información responsable. Porque conocer, prevenir, respetar y cuidar son también formas de salud.