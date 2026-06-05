viernes 05 junio 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Denuncia Díaz-Canel nuevas amenazas y sanciones de EE.UU. contra Cuba

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Con ellas, el gobierno norteamericano pretende «reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos», afirmó

«El presidente de EE.UU. hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones», denunció este jueves, por medio de su cuenta en X, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Sobre este nuevo episodio, expresión de la creciente hostilidad de la Casa Blanca contra la Isla, el mandatario cubano aseguró que está dirigido a «reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos».

Además, afirmó: «Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano».

Díaz-Canel advirtió que «la agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial».

Por su parte, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez parrilla, expresó en su perfil en Facebook que «la vil inclusión del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, parte de su familia, además de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista ilegítima y unilateral del gobierno de EE.UU., es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos».

El canciller cubano aseguró que «cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso.

«Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo», añadió.

Destacadas
CTE Guiteras apegada a protocolos ante avería en caldera
Enlazado desde Guantánamo hasta Pinar del Río sistema eléctrico
Ministerio del Comercio Interior desmiente noticia falsa sobre productos donados por México
Avanza investigación sobre frustrado intento de infiltración terrorista
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios