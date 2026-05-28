Beisbol5: más Rojo que Blanco en Copa Cardín

Por José Luis López Sado

El joven equipo Rojo no ha creído en el mayor rango de los integrantes del rival Blanco, y lo ha derrotado en los dos juegos disputados en la Copa Cardín de Beisbol5, con sede en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento de similar nombre.

La batalla del golpeo y la buena defensa ha mostrado elevada paridad. Los dos cotejos han necesitado la disputa de un tercer set para conocer al ganador.

Eros Bernal, director técnico de la dinámica modalidad, comentó a JIT que en el primero el triunfo del equipo Rojo mostró parciales de 9-6, 2-4 y 8-4, con destaque para Yoel Blanco y Adis Yudith Espinel.

El segundo evidenció una lucha aún más cerrada: 2-1, 1-3 y 4-3. Alexander Ortiz y Claudia Lores resultaron los jugadores más destacados.

El elenco Rojo quedó compuesto por jugadores más jóvenes, algunos de ellos con experiencia en Copas del Mundo de la categoría juvenil.

Por eso ha llamado la atención este par de éxitos contra el Blanco, que enrola a los más experimentados, varios de ellos dueños de los dos títulos mundiales de mayores. «Han sido dos juegos muy peleados, en los que el conjunto menos experimentado ha sabido cerrar bien en el tiempo extra. Son jugadores de mucho talento, que piden a gritos un puesto en el principal equipo Cuba», aseveró. Bernal.

«Aún no hay nada decidido porque restan dos juegos, jueves y viernes, para finalizar la Copa, y los muchachos de mayor experiencia aspiran a ganarlos», adelantó el jefe técnico.

El objetivo de esta Copa es culminar la primera etapa del macrociclo rumbo al mundial de mayores, que se disputará en Puerto Rico, en diciembre. Luego, los atletas pasarán a un descanso activo y en septiembre reiniciarán la segunda fase, en busca de la forma óptima de cara al Mundial.

Pero hay más. A las jóvenes Adis Yudith Espinel y Dachel Medina este certamen les viene «como anillo al dedo», pues tienen edad para ser convocadas al equipo Cuba que intervendrá en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud, en Dakar, del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026.

En el importante certamen olímpico competirán las escuadras de Cuba, México, Francia, Turquía, Siria, Kenya, China Taipéi y el anfitrión Senegal.