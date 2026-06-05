Realizan en Santiago de Cuba acto de ascenso y condecoraciones del Ministerio del Interior

‎Como parte de las actividades por el aniversario 65 de la creación del ministerio del Interior se realizó en el salón de los Vitrales de Santiago de Cuba la ceremonia militar y acto provincial de ascensos y condecoraciones a más de 40 oficiales que integran las filas de este organismo.‎

‎El agasajo estuvo presidido por autoridades políticas y gubernamentales encabezadas por Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central del Partido y su primera Secretaria en la provincia acompañada de Manuel Falcón Hernández, gobernador del territorio.‎

‎‎En el acto un grupo de combatientes fueron condecorados por 10, 15 y 20 años de servicios en el Minint y otros ascendidos a los grados de mayor y de teniente coronel, en un acto que aprecia lealtad sin límites, conducta ejemplar, espíritu de sacrificio en el cumplimiento del deber y destacados resultados en sus labores específicas.‎

‎‎En nombre de los combatientes, la Tte. Coronel Geisa González expresó que un ascenso en grado militar es el mayor de los reconocimientos para quienes consagran sus vidas a esa profesión. Aseguró que lo reciben con la seguridad de que sus principios serán más sólidos e irreversibles.‎

‎En la celebración varias entidades y organizaciones de la provincia reconocieron a los trabajadores del Ministerio del Interior a propósito de su aniversario.‎

‎En nombre del pueblo santiaguero Beatriz Johnson Urrutia felicitó y expresó el agradecimiento con una institución que por más de seis décadas ha sido fundamental en la defensa de la soberanía.‎

‎Con la misión de defender la seguridad y el orden interior de la Revolución Cubana fue creado el Ministerio del Interior, integrado por hombres y mujeres que día a día enfrentan el delito, las ilegalidades y mantienen el orden y la tranquilidad ciudadana.