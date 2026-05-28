Comienza a sentirse con más fuerza en Argentina la pugna presidencial

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien descolla hoy como posible candidato del peronismo a la Presidencia en 2027 comenzó a ampliar la base de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con la creación de tres nuevos frentes.

Al margen de la interna que existe en el ámbito peronista en torno a la candidatura presidencial, Kicillof profundiza su construcción política con actos sectoriales y espacios propios que ya abarcan universidades, sindicatos, agrupaciones femeninas, formación política y salud.

Así el Movimiento Derecho al Futuro gana volumen como plataforma rumbo a 2027 y comenzaron a aparecer en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires carteles de fondo azul y letras blancas “Axel o Milei”.

De hecho, el jefe de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires intensifica esta semana un programa de actividades políticas para ampliar las bases de su MDF, centrándose en tres ejes proselitistas: salud, trabajo y juventudes.

El diario Ámbito Financiero señala que este movimiento no es un caso aislado, pues el MDF se viene expandiendo a un ritmo sostenido desde febrero de 2025, cuando fue lanzado, y ya acumula varias ramas sectoriales.

Antes de los avances de esta semana y la próxima, ya en marzo Kicillof presentó al MDF en la capital en el teatro El Picadero, movida con la que apostó a ganar terreno en un distrito históricamente adverso para el peronismo, y en el Centro de Estudios Derecho al Futuro.

En abril, encabezó el lanzamiento del MDF Universidad y Ciencia en el Aula Magna de la Universidad de Buenos Aires, con foco en el mundo académico y científico.A continuación, lanzó a su plataforma Educación en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, con presencia de representantes de universidades, sindicatos docentes, ministros provinciales e intendentes. Y antes estuvo en Córdoba para ir ampliando su base política gradualmente por el país.

Paralelamente, en el oficialismo comienza a generar inquietud la marcada caída de imagen del presidente Javier Milei, y ya el 61,5 por ciento de los argentinos quiere un cambio de gobierno en 2027, acorde con la más reciente encuesta de la consultora Sypnosis que comenzó a circular anoche.

El mandatario afronta su peor momento en medio de internas, escándalos de corrupción, una economía estancada que deja a miles sin empleo.A pesar de su insistente discurso triunfalista sobre la marcha de la economía, en las calles la sensación dista mucho del relato libertario y el apoyo que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada en diciembre de 2023 se diluye cada vez más, opina Ámbito Financiero.

El estudio de Sypnosis se basó en cuatro preguntas sobre el gobierno: “Me gusta todo de Milei”, “No me gusta del todo Milei, pero no veo algo mejor”, “No me gusta del todo Milei y veo algo mejor”, y finalmente “No me gusta nada de Milei”.

A la primera pregunta “Me gusta todo de Milei”, el núcleo duro que sigue al presidente se redujo a 12,4 por ciento, mientras que el segundo sector favorable, «No me gusta del todo Milei, pero no veo algo mejor», alcanza a 29,3, con lo que alcanza un expectante 41,7, indica el sondeo.

En cambio, a las otras dos consultas: “No me gusta del todo Milei y veo algo mejor» obtiene 8,2 por ciento, y el mayor rechazo al mandatario «No me gusta nada de Milei», lo comparte el 49,5 de los encuestados. Sumando ambos porcentajes se llega a un rechazo de 57,7 puntos.