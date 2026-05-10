domingo 10 mayo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Irán mantiene submarinos ligeros en alerta en el estrecho de Ormuz

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El comandante de la Armada iraní, almirante Shahram Irani, informó hoy que submarinos ligeros de su país permanecen en estado de alerta en el estrecho de Ormuz ante posibles amenazas a la seguridad nacional.

En declaraciones a la prensa, el jefe militar explicó que esas unidades navales poseen capacidad para operar bajo el agua durante largos periodos y realizar maniobras periódicas en la estratégica vía marítima.Irani señaló que dichos submarinos son conocidos en ámbitos militares como “delfines persas”, en alusión a su movilidad y capacidad operativa en aguas del Golfo.

Por otra parte, el portavoz militar iraní Mohammad Akraminia advirtió que los países que apliquen las sanciones estadounidenses contra Teherán podrían enfrentar dificultades para transitar por el estrecho de Ormuz.

En declaraciones difundidas por medios iraníes, Akraminia sostuvo que Estados Unidos e Israel “subestimaron” la capacidad militar iraní y la determinación de la República Islámica para responder a las presiones externas.

Las declaraciones se producen en medio de persistentes tensiones en el estrecho de Ormuz, escenario de incidentes esporádicos entre fuerzas iraníes y estadounidenses en los últimos meses.

Washington mantiene restricciones sobre puertos iraníes desde el pasado 13 de abril, medida que motivó una respuesta de Teherán relacionada con el tránsito marítimo en el estrecho, una de las principales rutas energéticas del mundo.

La situación regional se agravó tras el inicio de acciones militares entre Irán e Israel el 28 de febrero, conflicto que derivó en ataques iraníes contra objetivos israelíes y posiciones vinculadas a intereses estadounidenses en Oriente Medio.

El 8 de abril, Washington y Teherán anunciaron un alto el fuego temporal con mediación de Pakistán, aunque posteriores conversaciones no lograron consolidar un acuerdo definitivo para poner fin a las hostilidades.

Destacadas
Irán mantiene submarinos ligeros en alerta en el estrecho de Ormuz
Juego de Manos se expone en Palma Soriano
Reciben donativos hogares maternos y de ancianos en Santiago de Cuba
Palma Soriano recibió una visita especial cargada de solidaridad y compromiso con el futuro
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios