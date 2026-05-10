Irán mantiene submarinos ligeros en alerta en el estrecho de Ormuz

El comandante de la Armada iraní, almirante Shahram Irani, informó hoy que submarinos ligeros de su país permanecen en estado de alerta en el estrecho de Ormuz ante posibles amenazas a la seguridad nacional.

En declaraciones a la prensa, el jefe militar explicó que esas unidades navales poseen capacidad para operar bajo el agua durante largos periodos y realizar maniobras periódicas en la estratégica vía marítima.Irani señaló que dichos submarinos son conocidos en ámbitos militares como “delfines persas”, en alusión a su movilidad y capacidad operativa en aguas del Golfo.

Por otra parte, el portavoz militar iraní Mohammad Akraminia advirtió que los países que apliquen las sanciones estadounidenses contra Teherán podrían enfrentar dificultades para transitar por el estrecho de Ormuz.

En declaraciones difundidas por medios iraníes, Akraminia sostuvo que Estados Unidos e Israel “subestimaron” la capacidad militar iraní y la determinación de la República Islámica para responder a las presiones externas.

Las declaraciones se producen en medio de persistentes tensiones en el estrecho de Ormuz, escenario de incidentes esporádicos entre fuerzas iraníes y estadounidenses en los últimos meses.

Washington mantiene restricciones sobre puertos iraníes desde el pasado 13 de abril, medida que motivó una respuesta de Teherán relacionada con el tránsito marítimo en el estrecho, una de las principales rutas energéticas del mundo.

La situación regional se agravó tras el inicio de acciones militares entre Irán e Israel el 28 de febrero, conflicto que derivó en ataques iraníes contra objetivos israelíes y posiciones vinculadas a intereses estadounidenses en Oriente Medio.

El 8 de abril, Washington y Teherán anunciaron un alto el fuego temporal con mediación de Pakistán, aunque posteriores conversaciones no lograron consolidar un acuerdo definitivo para poner fin a las hostilidades.